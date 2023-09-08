Dünyanın propolis bilim insanları Balparmak’ta buluşuyor!

9-11 Kasım 2023 tarihlerinde Balparmak’ın ev sahipliğinde ve ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Propolis Konferansına dünya çapında önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları katılacak. Doğu ve batı arasında köprü oluşturan konferansta, propolisin kullanım alanlarını geliştirmeye yönelik stratejilerin paylaşılması amaçlanıyor. Bilim insanları, karar vericiler ve tüketici örgütleri arasında propolis çalışmalarıyla ilgili kritik konuların ele alınacağı konferansta sözlü ve poster sunumlar yapılacak.

Propolis doğal destekleyici oldu

Son yıllarda arı ürünleri sağladıkları fonksiyonel faydaları nedeniyle doğal destekleyiciler arasında ön sıralarda yerini aldı. Gözlemlenebilen etkisiyle “propolis” en dikkat çeken arı ürünü haline geldi. Bu yıl üçüncüsü ülkemizde gerçekleşecek olan propolis konferansının ana konuları da bu odak noktasından yola çıkılarak belirlendi.

Propolisli yenilikçi ürünler

Konferansın ana sponsoru olan Balparmak 43 yıldır, bal ve diğer arı ürünleri sektöründe Türkiye’de lider, dünyanın ilk 10 büyük şirketleri arasında, 300’e yakın çalışanıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet göstermektedir. Balparmak’ın ilk olarak 1986 yılında kurulan kalite kontrol laboratuvarı, bugün Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en kapsamlı dört eşdeğer bal ihtisas laboratuvarı olma özelliği kazandı. TÜRKAK tarafından akredite, 1500m2 kapalı alana sahip Balparmak AR-GE Merkezi’nde ise geliştirilen yeni tespit metotları ve fonksiyonel faydaya sahip yenilikçi ürünler ile sektörün gelişimine katkı sağlanıyor.

Balparmak, arı varlığını korumak, arıcılığın sürdürülebilirliğini desteklemek ve arı ürünlerini sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmek misyonunu benimsiyor. Yola çıktığı ilk günden itibaren bu misyonla ilerleyen Balparmak, 3. Uluslararası Propolis Konferansı’na ana sponsor olarak propolisin biyoyararlılığı konularında yapılacak uluslararası paylaşımlarla sektörün gelişimi açısından önemli bir fayda sunmasını amaçlıyor.