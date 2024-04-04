e-ihracatta ilk çeyrek verileri: “Made in Türkiye” tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları zirvede

Trendyol; Azerbaycan ve Körfez Bölgesi’ne ürünlerini ulaştıran Türk satıcılara dair 2024 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı. Trendyol tarafından, e-ihracatın her adımında desteklenen satıcılar, bu dönemde en fazla Azerbaycan ve Körfez Ülkelerine ihracat gerçekleştirdi. En fazla satış yapılan şehirlerse Riyad, Cidde, Bakü, Dubai ve Abu Dabi oldu.

16 milyon ürün satıldı

İlk çeyrekte yaklaşık 50 bin Trendyol satıcısı, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde, günlük 1.5 milyon aktif kullanıcının olduğu Trendyol üzerinden, toplam 16 milyon ürün sattı. Bu dönemde toplam 4.5 milyon müşteri tabanına ulaşan Trendyol satıcılarının en çok ilgi çeken ürünleri tişört, gömlek, mutfak takımı, tava ve tencere oldu. Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin en çok satış yapan iller olarak ön plana çıktı.

Trendyol satıcıları geçen yıl 650 milyon dolarlık bir ihracat hacmi gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamıştı. Trendyol, 2023 yılının Mayıs ayından bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 90 binden fazla satıcısını ihracatçı yaptı.