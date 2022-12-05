E-ticaretin geleceği Kayseri'de konuşuldu

Kayseri'de gerçekleşen Oniki etkinliğinin ana sponsorlarından biri de IdeaSoft oldu. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan IdeaSoft Kanal Satış Müdürü İbrahim Vıcıl e-ticaretin geleceğini ve 2023 öngörülerini paylaşırken, Kayserili işadamlarına ve e-ticaret sektörüne adım atmak isteyen işletmelere seslendi.

Vıcıl ayrıca, KOBİ ve işletmelerin e-ticaretle birlikte artık dijitalleşmek zorunda olduğuna vurgu yaparak, küçük ve orta ölçekli işletmelere yol haritası çizip, hızla dijitalleşmenin ipuçlarını açıkladı.

IdeaSoft Kanal Satış Müdürü İbrahim Vıcıl, Kayseri’nin dijitalleşen dünyaya hızla ayak uyduran şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Bugüne kadar Kayseri'den 744 firmaya altyapı desteği sağladık. Bu firmalar arasında öne çıkan sektörler sırasıyla gıda, mobilya, hırdavat, ev tekstili ve medikal ürünler oldu. Kayseri e-ihracat için de hızlı adımlar atan bir ilimiz. Artık dijitalleşme tüm işletmeler için olmazsa olmaz bir değişim. 2023’te e-ticaret ve e-ihracat hızla büyümeye devam edecek” dedi.