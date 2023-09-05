Ebebek 7 Eylül'de borsada işlem görmeye başlayacak

Anne ve bebek eşyaları alanında hizmet veren Ebebek 46,50 TL'den halka arz olmuştu. 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında talep toplamıştı. 4 Eylül'de toplanan taleplerin hesaplara dağıtımı gerçekleşti. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Ebebek 7 Eylül'de işleme açılacak.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.