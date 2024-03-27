ebebek konsolide hasılatı yüzde 100 artış göstererek 9.1 milyar TL’ye yükseldi

ebebek, 31 Aralık 2023 finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bir açıklama ile paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen halka arzı 7,7 kat taleple karşılaşan ebebek’e Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si ortak olurken, şirket yılı 11.4 milyar TL ciro ile kapattı.

Yıllık net karı 302 milyon TL olan ebebek’in FAVÖK’ü ise 2023 yılında yüzde 143 artış göstererek 721 milyon TL oldu. 235 mağazaya ulaşarak 2023 yılında ziyaretçi sayısını 38,5 milyondan 47,4 milyona çıkaran ebebek, internet sitesinde de yaklaşık 129 milyon ziyaretçiyi ağırladı. ebebek artan ziyaretçi sayısıyla paralel olarak sattığı toplam ürün adedini 69,3 milyondan 81,6 milyona yükseltti.

Kurumsal mirası koruma yönünde stratejik adımlar

Ebebek Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Halil Erdoğmuş 2023 yılı finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzımıza gelen yoğun taleple Türkiye’de her 20 kişiden biri bizim ortağımız oldu. Halka arz olmak sadece finansal bir gelişme değil, aynı zamanda şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve kurumsal mirasını koruma yönünde attığımız stratejik bir adım oldu. Yıl boyunca hem mağaza sayımızı hem de ziyaretçi sayımızı artırdık, bu da satış adetlerine yansıdı. ebebek olarak yakaladığımız başarılı ve istikrarlı büyüme sürecini ekiplerimizin yüksek motivasyonu ve özverili çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde de sürdüreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.