EBRD, Doğuş’un limanlarına ortak oluyor

28 Mayıs 2018

KERİM ÜLKER

Doğuş Grubu’nun Hırvatistan’daki marinalarına ortak geliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Doğuş Grubu’na ait D-Marin’in Hırvatistan’daki marinalarına azınlık hissesi alacak.

EBRD’nin Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yer alan ülke ofisinden yapılan açıklamada anlaşma Yunanistan’daki marinaları da kapsayacak. Anlaşma 29 Mayıs’ta Zagreb kentinde Doğuş ve EBRD yetkilileri tarafından imzalanacak. Ülkeye şu ana kadar 3 milyar euroluk yatırım yapan EBRD’nin Hırvatistan’daki en büyük turizm yatırımı da Doğuş Grubu ortaklığıyla yapılmış olacak.

Yaklaşık 400 milyon lira



Bilindiği üzere Doğuş, Hırvatistan’da D-Marin Mandalina, D-Marin Dalmacija ve D-Marin Borik limanlarını işletiyor. D-Marin Dalmacija, Hırvatistan'ın en büyük limanı ve antik Zadar kentine de oldukça yakın. EBRD’nin yaklaşık 400 milyon liralık hisse alımı Hırvatistan dışında Doğuş’un iştirakindeki Yunanistan’daki limanları da kapsayacak.