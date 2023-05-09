EBRD, Mav Elektrik'e 25 milyon euro kedi sağlayacak
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mav Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye Arıkçayırı biyoyakıt santralinin inşaatını finanse etmek için 25 milyon euroya eşdeğer ABD Doları tutarında kredi verecek.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mav Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye Arıkçayırı biyoyakıt santralinin inşaatını finanse etmek için 25 milyon euroya eşdeğer ABD Doları tutarında kredi verecek. Arıkçayırı biyoyakıt santralinin kümesi hayvanı atıklarını kullanacağı bildirildi. EBRD'den yapılan açıklamaya göre kredi şirketin bilançosunu optimize etmesine yardımcı olacak ve güvenli uzun vadeli finansman ile sürdürülebilir temele sahip olmasına olanak sağlayacak. Kredinin ayrıca Mav Elektrik'in sahibi olduğu Gülsan Holding'in 40 MW'lik rüzgar kapasitesi olan yenilenebilir enerji kapasitesini daha artırmasına yardımcı olacağı ve bunun da yıllık tahmini 36.897 CO2 emisyonu azaltımı sağlayacağı bildirildi.