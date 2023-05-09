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EBRD, Mav Elektrik'e 25 milyon euro kedi sağlayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mav Elektrik Üretim Sa­nayi Ticaret AŞ'ye Arıkçayırı biyoya­kıt santralinin inşaatını finanse etmek için 25 milyon euroya eşdeğer ABD Do­ları tutarında kredi verecek.

Haber Merkezi
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mav Elektrik Üretim Sa­nayi Ticaret AŞ'ye Arıkçayırı biyoya­kıt santralinin inşaatını finanse etmek için 25 milyon euroya eşdeğer ABD Do­ları tutarında kredi verecek. Arıkça­yırı biyoyakıt santralinin kümesi hay­vanı atıklarını kullanacağı bildirildi. EBRD'den yapılan açıklamaya göre kredi şirketin bilançosunu optimize etmesine yardımcı olacak ve güvenli uzun vadeli finansman ile sürdürüle­bilir temele sahip olmasına olanak sağ­layacak. Kredinin ayrıca Mav Elekt­rik'in sahibi olduğu Gülsan Holding'in 40 MW'lik rüzgar kapasitesi olan ye­nilenebilir enerji kapasitesini daha ar­tırmasına yardımcı olacağı ve bunun da yıllık tahmini 36.897 CO2 emisyonu azaltımı sağlayacağı bildirildi.