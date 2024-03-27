EBRD’den Rönesans Gayrimenkul Yatırım’a 30 milyon Euro kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimentul Yatırım A.Ş.’ye (RGY) 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeleri destekleme programı kapsamında 30 milyon Euro’luk uzun vadeli finansman sağladı.

Avrupa Birliği’nin garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor. Kadınlara yönelik beceri geliştirme programı ve zanaat üretimi eğitimlerinin de finanse edileceği kredinin deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle iş gücü eksikliğiyle karşı karşıya kalan AVM kiracılarına satış eğitimleri gibi konularda da fayda sağlaması bekleniyor.

"Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, şunları söyledi: “Ziyaretim sırasında bölgede depremlerin bıraktığı yıkıcı etkiyi görmek beni şok etti ve üzdü, ancak buradaki yerel halkın dayanıklılığı ve kararlılığı beni etkilemeye devam ediyor. Yeniden inşa uzun bir süreçtir ve birçok yıl alabilir, özel sektörün potansiyeline yeniden kavuşması ile başlayacaktır. Gururla söyleyebilirim ki, başlangıçtaki 1,5 milyar Euro’luk deprem yatırım paketimizin yarısından fazlasını kullanıma sunduk. Bölgenin geçim kaynaklarını koruyan projeleri destekleyerek Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz.”

"EBRD'den 500 milyon Avro’nun üzerinde finansman sağladık"

EBRD ile güçlü ve uzun süreli bir ortaklıkları olduğunu hatırlatan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise şunları söyledi: "EBRD ile 15 yıldır iş birliği yapmaktan ve sosyal altyapı yatırım projelerimizde birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, sağlık yatırım projelerimiz için EBRD'den 500 milyon Avro’nun üzerinde finansman sağladık. Bu finansmanla, iş birliğimizi Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe de genişletiyoruz. Yeni iş birliğimiz, depremden etkilenen bölgedeki iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve depremin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan uzun dönemli uygulamalarımızın bir parçası olacak.”