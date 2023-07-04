Ecco: İlk 6 ayda enflasyonun üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik

Bugün Türkiye’de 20, tüm dünyada ise 2.066 mağazamız bulunan Ecco’nun bunun dışında 4 deri ve 6 ayakkabı fabrikası mevcut. 76 milletten 24 binin üzerinde çalışanıyla dakikada 30 çift Ecco ayakkabı üretiyor.

Ecco’nun 60. yılında perakende sektörünü ve Ecco’nun perakende sektöründeki yerini değerlendirebilir misiniz?

Ecco son yıllarda hızla büyümeye devam ediyor. Hedeflerimiz doğrultusunda aksiyon almayı oldukça önemsiyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Bugün 60 yaşındayız ve Türkiye’de 20 mağazamız bulunuyor. Her geçen gün marka bilinirliğimiz artmaya devam ediyor. Bununla beraber online platformumuzla, mağazalarımızla ve Boyner’deki oluşumumuzla da büyümemizi hızlandırıyoruz.

60. yılımız için ürettiğimiz koleksiyonumuz çok kısa bir sürede tükendi ve bu durum bizi oldukça mutlu etti. Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimizi tutturmaya ve bu doğrultuda ticaret hacmimizi genişletmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de ve tüm dünyada şu an kaç mağazanız bulunuyor, bundan sonraki yatırım hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’de İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Samsun gibi büyük şehirlerde mağazalarımızı açmaya devam ediyoruz. Kar elde edebildiğimiz tüm mağazalarımızla hizmet veriyoruz. Amacımız hem Türkiye’de hem de dünyada büyük şehirlerdeki mağazalarımızla var olmak.

Bugün Türkiye’de 20, tüm dünyada ise 2.066 mağazamız bulunuyor. Bunun dışında 4 deri ve 6 ayakkabı fabrikamız mevcut. 76 milletten 24 binin üzerinde çalışanımızla dakikada 30 çift Ecco ayakkabı üretiyoruz.

Ecco kurulduğu günden bu güne nasıl bir büyüme ivmesi yakaladı? 60 yılı kısaca özetleyebilir misiniz?

Bugün 60 yaşındayız ve Ecco olarak hep ileriye doğru bakıyoruz. Mağazalarımızdaki ürün sergileme sistemimiz başta olmak üzere Ecco’yu daha modern bir hale getirmek bugünlerde en büyük misyonlarımızdan biri. İstanbul, Dubai, New York başta olmak üzere dünyanın en popüler ve kalabalık lokasyonlarında yeni konseptimiz olan Alfa konseptiyle mağazalar açmaya ve en iyi lokasyonlardaki mağazalarımızı da yeni konseptimizle 15 Ekim’e kadar yenilemeye devam edeceğiz. Bu oluşumu dünyanın en iyi şehirlerindeki 15 mağazamızda hayata geçireceğiz.

Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Güney Kıbrıs’tan sonra Yunanistan da bölgenize bağlandı. Oradaki büyüme hedefleriniz ve planlarınız nelerdir?

Yunanistan’ın en popüler caddelerinden biri olan Ermou Caddesi’nde bir ay içinde 3 mağaza açılışı yaptık. Önümüzdeki 3 yıl içinde de ülkede 10 mağaza açmak gibi bir hedefimiz var, hatta geçtiğimiz ay Ermou Caddesi’nde aynı günde 2 mağaza açtık. Amacımız pazara en güçlü ve ses getirecek şekilde girmekti. Yunanistan’ın bu anlamda oldukça potansiyel bir ülke olduğunu düşünüyoruz.

Perakende sektörü açısından yarıyıl değerlendirmesi yapar mısınız? 2023 yılının ilk yarıyılı nasıl geçti? Hedefleriniz tuttu mu?

Gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimizi tutturduk. Bütçemizde planladığımız hedeflerimizden çok daha iyi rakamlarda satışlar gerçekleştirdik. 2023 yılının ilk 6 ayından oldukça memnunuz. Satışlara ve rakamlara baktığımızda da bunu çok rahat görebiliyoruz, geçen yıla göre daha fazla büyümüş durumdayız. Özetleyecek olursak geçen yıla göre ilk 6 ayda enflasyonun üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik.

Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi sektörünüzü nasıl etkiledi? Toparlanma anlamında değerlendirme yapar mısınız?

Deprem Ecco da dahil olmak üzere tüm markaları özellikle duygusal anlamda oldukça etkiledi. Özellikle depremden sonraki ilk 1.5 ayda depremin etkilerini çok daha fazla gördük. Biz Ecco olarak tüm imkanlarımızla deprem bölgesine yardımlarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

Fakat şu anda yakın zamanda turistlerin de gelmesiyle beraber eski ivmemize kavuştuğumuzu söyleyebilirim.

2023 yılı beklentileriniz nelerdir?

2023 yılından en büyük beklentimiz elbette daha fazla büyüme hacmi yakalamak. Bu anlamda satışlarımızın ileriye dönük olarak artmasını hedefliyoruz.

Yeni mağaza açma hedefi var mı? Varsa nerede?

Elbette, yeni mağaza açma hedefimiz var. Yunanistan, Suudi Arabistan ve Kuveyt şu anki ilk hedeflerimiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde Türkiye’de de 3 farklı lokasyonda mağaza açmak gibi bir hedefimiz var.

Tüketicilerin ayakkabı seçiminde nasıl bir değişiklik gözlemliyorsunuz?

Tüketiciler ayakkabı seçerken özellikle teknoloji ile entegre olan ürünleri tercih ediyor. Aynı zamanda çevreye ve doğaya duyarlı ürünler de yine tüketiciler tarafından en çok satın alınan ürünler arasında yer alıyor. Biz tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak için bu doğrultudaki ürünleri ürün yelpazemize eklemeye çalışıyoruz. DriTan teknolojisi (susuz boyama/deri üretim tekniği) ile ürettiğimiz ürünlerimizi piyasaya sunduk. Bu ve benzeri aksiyonlarımızı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Kadınların ve erkeklerin ayakkabı seçerken özellikle dikkat ettiği noktalar nelerdir?

Kadın ve erkek tüketicilerimiz ayakkabı satın alırken trendleri takip etmeye oldukça özen gösteriyorlar. Özetleyecek olursak ödedikleri paranın karşılığı almak istiyorlar. Dolayısıyla rahat, trende ve teknolojiye uygun ürünler her zaman daha fazla talep görüyor. Bunu hem kadınlar hem de erkekler için söylemek mümkün.