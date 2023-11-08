Eczacıbaşı, Bodrum’un denizini 'Selpak’la temizliyor

Kerim ÜLKER

Fahri bir Bodrumlu olan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Holding’in Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, Kurumsal İletişim Müdürü Cem Tanrıkılıcı ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın davetiyle bu alandaki faaliyetini izlemek üzere bir grup gazeteciyle birlikte Bodrum’daydık. “Deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliği” adı verilen çalışmaya Eczacıbaşı Holding, Selpak markasıyla önemli destekte bulunuyor.

Etkinlikte, koylara yanaşan 20'ye yakın teknedeki gönüllüler, bölgede kıyı temizliği yaptı. Sahil Güvenlik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı timler dalış gerçekleştirdi. Güvercinlik koyunda düzenlenen ve onlarca geminin katıldığı etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak da katıldı.

Hayalet ağ avı yapıldı

Dalgıçların büyük bir titizlikle yaptığı çalışmalar sonrasında dipten metrelerce uzunlukta kilolarca ağırlıkta hayalet balık ağı çıkarıldı. Bülent Eczacıbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yapılan çalışmalar tam temizliği sağlamaya yetmez.

Önemli olan ‘kirletmeme’ kültürünü oluşturmak. Bunun için ilköğretim sıralarından itibaren bu kültürü aşılamamız gerekiyor” diye konuştu. Kentte birçok sosyal çalışmaya destekte bulunan Eczacıbaşı, ayrıca Bodrum'un çevresi ve doğası için ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarının mesajını verdi.

15 ton atık, 3 futbol sahası büyüklüğünde ağ çıktı

Denizlerdeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da koylarda toplanan ağların kapladığı alanın 20 bin metrekareye ulaştığına dikkat çekti. Bu da yaklaşık 4 futbol sahasına eşit.

Saylak, "Muğla genelinde 100 ayrı ekip koyları taradı. Taramaya da devam ediyor. Balıkçıların kontrolünden çıkan hayalet ağlar denizin dibinde kalıyor. Bu ağlar, kendiliğinden avı sürdürüyor. Çünkü, balıklar, denizdeki diğer canlılar ağa takılıp kalıyor, kendini kurtaramıyor" bilgilerini paylaştı.

Bölgedeki otellerin, tur teknelerinin, gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmalarda traktör tekerinden yatağa kadar 15 ton atık toplandı. Saylak, kent genelinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 ekiple temizlik çalışmasının yapıldığını söyledi. Etkinlik kapsamında kovalarla 100 bin çipura ve levrek yavrusu denize bırakıldı. Böylece bir taraftan denizler temizlenirken, diğer yandan balık popülasyonunun da artması sağlanıyor.

“Tutkuyu bulmanın yolu, meraktan geçiyor”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2023- 2024 Eğitimi Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katılımı ile gerçekleşti. Bülent Eczacıbaşı, söyleşiye Eczacıbaşı ailesinin hikâyesini anlatarak başladı.

Eczacıbaşı topluluğunun bugün 80 yaşında olduğunu söyleyen Bülent Eczacıbaşı, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu: “Küçükken büyükler ne diyor diye kulak kabartırdım ve hep şunları duyardım: ‘Çok çalışmak, dürüst olmak ve tutkunun peşinden gitmek.’ Bu üçü olmadan başarı gelmiyor. Ancak ben buna bir şey daha eklemek istiyorum.

Peki tutkumuzu nasıl keşfedeceğiz? Tutkuyu bulmanın yolu meraklı olmaktan geçiyor. O yüzden gençlere meraklı olmalarını söylüyorum. Ben başarılı bir öğrenciydim. Evet, çalışkandım ama en önemlisi çok meraklıydım. Hiçbir dersi küçümsemezdim. Her dersi merak eder; derinlemesine incelerdim. Böylece öğrendiklerim bana yetmemeye başladı. Ben bu yöntemin çok önemli olduğunu ve başarıyı getireceğini düşünüyorum.”