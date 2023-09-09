Eczacıbaşı İlaç'ın hedef fiyatı güncellendi!

2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda da bazı kurumlar Eczacıbaşı İlaç'ın hedef fiyatını güncellemişti. Şimdi de Deniz Yatırım, Eczacıbaşı İlaç için hedef fiyat güncellemesi yaptı.

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, EİS Eczacıbaşı İlaç için hedef fiyatını 38,2 TL’den 53,5 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu.