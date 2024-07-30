Eczacıbaşı markası Evital'den 'yapay zeka' işbirliği

Eczacıbaşı Topluluğu'nun açıklamasına göre Evital, küresel dijital sağlık şirketi Huma ile stratejik ortaklık kurdu.

Ortaklıkla Evital, Huma'nın gerçek yaşam verisi toplama, öz-yönetim ve uzaktan izleme alanlarında gelişmiş araçlarından faydalanabilecek. Bu kapsamda Huma, Evital'in, uzaktan hasta izleme programları, refakatçi uygulamaları, çoklu cihaz bağlantısı, risk değerlendirme araçları ve yaratıcı yapay zeka (GenAI) yetenekleri dahil olmak üzere yapay zeka tarafından desteklenen bir dizi son teknoloji çözümü içeren Huma Bulut Platformu'na erişmesini sağlayacak.

Tek noktadan yönetim

Kullanıcılarının sağlığını tek bir noktadan yönetebilmelerini sağlayan Evital'in ekosisteminde bini aşkın doktor ve 3 bin sağlık profesyoneli yer alıyor. 30 bini aşkın kullanıcıya ve çalışanlarının iyilik halini önemseyen kurumlara eşlik eden Evital, kullanıcılara çevrim içi veya yüz yüze doktor, diyetisyen ve psikolog randevusu oluşturma, laboratuvar hizmetlerinin takibini yapma fırsatı sunuyor.

Ortaklıkla geleneksel hastane ortamı dışındaki bireylere yönelik bakım hizmetlerini derinleştirecek Evital, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sistemleri üzerindeki yükü azaltarak önleyici bakım hizmetlerinde daha proaktif bir yaklaşım sergileyecek.

Huma ve Evital, yüksek kaliteli bakıma erişimi genişletmek, sağlık ve refahı geniş ölçekte desteklemek için yapay zeka yeteneklerinden yararlanacak.

'Kişiselleştirilmiş iç görüler sağlayabiliyor'

Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu, gerçek yaşam verilerinin toplum adına kullanıldığında hastalık yönetimi, kişiselleştirilmiş tıp, takip ve müdahale gibi noktalarda önemli faydalar sağlandığını belirtti.

Fadıllıoğlu, "Verinin altın değerinde olduğunu biliyor, yapay zeka teknolojisinin sağlık alanındaki yansımalarını da yakından izliyoruz. Bu kapsamda önleyici bakım hizmetlerini iyileştirmek için yapay zeka araçlarını kullanan küresel dijital sağlık teknolojisi alanında lider şirketlerden Huma ile güç birliği yaptık. Huma, hastanın tıbbi geçmişinden ve gerçek hayattaki sağlık verilerinden yola çıkarak, kişiselleştirilmiş iç görüler sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

'360 derece ekosistem'

Huma Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Dan Vahdat da dijital sağlık hizmetleri için 360 derece bir ekosistem kurmak ve hastaları sağlık yolculukları boyunca güçlendirmek amacıyla Eczacıbaşı Evital ile başlattıkları stratejik işbirliğinden heyecan duyduklarını bildirdi.

Son 10 yıl boyunca esnek, hastalıktan bağımsız ve regülasyonlara uyumlu teknoloji platformu Huma Bulut Platformu'nu geliştirmeye kendilerini adadıklarını vurgulayan Vahdat, "Eczacıbaşı Evital'in, bu ortaklık sayesinde platformumuzdan yararlanmasından, dijital sağlık çözümlerini Türkiye'ye getirmesinden ve Türkiye'deki bireylerin daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerine destek olmasından gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.