Eczacıbaşı Yapı Gereçleri karbon emisyonlarını 2021’e göre yüzde 38,5 azalttı

4 ülkede 12 üretim tesisi, 105 uluslararası pazarda faaliyetleri bulunan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, “Sağlıklı bir geleceği birlikte inşa ediyoruz” mottosuyla 2022 için hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Kuruluş bu yıl, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin sürdürülebilirlik stratejisini, performansını, hedeflerini ve bunlara ulaşma yolundaki ilerlemesini şeffaf bir şekilde aktaran iki kapsamlı rapor oluşturdu. “Tutkumuzun Hikayesi (Story of our Ambition)” başlıklı raporda, kuruluşun sürdürülebilirlik stratejisinin yanı sıra sürdürülebilirlik girişimleri, iyi uygulama örnekleri ve hedefleri yer alıyor. “Eylemlerimizle İlgili Gerçekler (Facts about our Actions)” başlıklı ikinci rapor ise Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin sürdürülebilirlik performansını analiz etmek için veriye dayalı bir yaklaşım ortaya koyarak sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin ayrıntılı içgörüler sunuyor.

Karbon emisyonlarını yüzde 36 azalttı

2021 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 doğrultusunda toplam karbon emisyonunu %38,5, ton ürün başına karbon emisyonlarını ise %36 oranında azalttıklarını belirten Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, raporda yer alan mesajında, “Enerji yoğun olan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir oyuncu olarak, gezegen sınırlarına saygı gösterme ve çevresel ayak izimizi azaltma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız veriyor ve düşük karbona geçiş yol haritamızı desteklemek için tüm olanakları değerlendiriyoruz.

2022 yılında Bozüyük tesisimizin çatısına 4 MW'lık ilk güneş enerji santralimizi başarıyla kurduk. Türkiye’deki operasyonlarımızda elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı yeşil elektrik temin ederek sıfırladık. İleriye dönük olarak, güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2025 yılına kadar 18 MW'a çıkarmayı planlıyoruz. Bu da yıllık elektrik ihtiyacımızın %30’unu, kuracağımız yenilenebilir enerji santrallarından karşılamamızı sağlayacak. Buna paralel olarak saha dışı yenilenebilir enerji projelerine yatırımlarımızı da hızlandırarak elektrik tüketimimizde %50 yenilenebilir enerji üretimine ulaşmayı hedefliyoruz. Geri kalan elektrik kullanımımız için yeşil elektrik sertifikaları temin etmeye devam edeceğiz. 2030 yılı sonuna kadar ise Türkiye'de elektrik tüketimimizin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Kullanıcıların, ürünlerin çevresel etkilerinin farkında olduğunu ve şirketlerin bu konuda aldığı aksiyonları giderek daha fazla önemsediklerini, artık bunun bir rekabet avantajı haline geldiğini ifade eden Özgen Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ağırlıklı olarak suyla çalışan bir ürün yelpazesine sahibiz. Kaynakları verimli kullanarak en düşük çevresel etkiye sahip ürünler tasarlamaya ve geliştirmeye, ürünlerimizin ömrünü uzatmaya ve doğa dostu malzemelerin payını artırmaya odaklanıyoruz. Başta ortak kullanım alanları olmak üzere, hanelerde de tüketilen su ve enerji miktarını azaltmak için tasarlanmış akıllı ve yenilikçi ürünler sunuyoruz. Sürdürülebilirliği gündemimizden hiç düşürmeden, tüm insanların hijyen ve esenlik ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmek için, inovasyon ve dijitalleşme konusundaki uzmanlığımızdan yararlanmaya devam edeceğiz."

Atıklarda %87’lik geri dönüşüm

Üretimden kaynaklanan atıklarda yaklaşık %87’lik geri dönüşüm oranını yakaladıklarını belirten Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, 80’e yakın enerji verimliliği projesiyle 8.700 MWh karşılığında yıllık enerji kullanımının %2'si kadar ve yaklaşık 2.290 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlandığının altını çizdi. “Ton ürün başına enerji tüketimini 2020’ye göre %4 azalttık, 2025’e kadar bu oranı %14’e çıkarmayı hedefliyoruz” diyen CEO, Türkiye'de kadınların payını yeni işe alımlarda %50'ye, çalışanlarda %38’e, yönetimde %40’a yükseltmekten gurur duyduklarını belirtti.

“Sürdürülebilir kaynaklar, toplum ve iş dünyasının hassas dengesini korumanın öneminin farkındayız. 2022’de Eczacıbaşı Topluluğu ile birlikte çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim alanında bir dönüşüm yolculuğuna çıktık ve sürdürülebilirlik odaklı inisiyatifleri geliştirmek için tüm departmanlarda çalışma grupları oluşturarak sürdürülebilirliği tam anlamıyla kucaklayan bir kurum kültürünü pekiştirdik” diyen Özgen Özkan, bu süreçte kuruluşun sürdürülebilirlik hedeflerini ve yol haritasını da gözden geçirerek güncellediklerini, hedeflerinin insan, ürün ve üretim olmak üzere üç ana başlıkta ele alındığını belirtti.