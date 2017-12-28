Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı, Metro Yatırım'a satılıyor

28 Aralık 2017

Eczacıbaşı Yatırım Holding, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı AŞ paylarının Metro Yatırım'a satışı için anlaşmaya vardı.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinde

- Şirketimizin sahip olduğu 1.050.000 adet A Grubu imtiyazlı payların tamamının 6,24 TL birim fiyattan toplam 6.552.000TL bedel ile, 5.796.413,00 adet B grubu imtiyazsız payların tamamının 1,56 TL birim fiyattan toplam 9.042.404,00TL bedel ile,

- Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin sahip olduğu 3.150.000 adet B grubu imtiyazsız payların tamamının 1,56 TL birim fiyattan toplam 4.914.000,00 TL bedel ile satışı amacıyla Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ ile anlaşmaya varıldığını bildiririz.

Payların devrinin gerçekleşebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Rekabet Kurumu'na izin başvuruları yapılacak olup, süreçte kesinlik kazanan hususlarla ilgili olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Pay satış işlemi sonucunda yasal kayıtlarımıza göre oluşacak kâr 8.263.205 TL olarak hesaplanmış olup, konsolide finansal sonuçlara göre yapılacak hesaplama ise pay devir tarihinde kesinleşecektir"