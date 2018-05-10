Edenred'den Koruncuk Vakfı'na destek

10 Mayıs 2018

Türkiye ile yemek kuponu hizmetini tanıştıran uluslararası şirket Edenred, Ramazan ayı boyunca Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) ile kampanya gerçekleştirecek.

Edenred, Ramazan ayında çalışanlarına ya da müşterilerine hazır gıda kolisi vermek yerine arzu ettikleri gıda ürünlerini seçme özgürlüğü tanımak isteyen şirketler için Ticket Market kartını kullanıma sunuyor. Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği kampanya ile Edenred, 500TL Ticket Market siparişi veren her bir müşterisi adına Koruncuk Vakfı koruması altında olan çocukların günlük bir öğününü sağlayacak.