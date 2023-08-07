Efelift, 20 ülkeye asansör ihraç ediyor

Proje kapsamında alınan fiber lazer kesim makinesi ile firmanın üretim sürecinde parçalar istenilen boyutlarda hatasız ve firesiz kesilebilirken üretimde ve ihracatta artış yaşandı. Efelift'in sahibi İsmail Gökçeoğlu, engellilere yönelik ve villalarda kullanılan asansörleri ürettiklerini söyledi.

Üretim sürecinin kısaldığı, hata oranının düşürüldüğü proje ile verimlilikte artış yaşandığını ifade eden Gökçeoğlu, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ve Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ABD, Şili gibi 20 ülkeye engelli asansörü ihraç ettiklerini belirtti.

Gökçeoğlu, "Hedefimiz ülke sayısını artırmak ve üretimimizin yüzde 90'ını ihracata yöneltmek. Devletin her aşamadaki yatırım teşviklerinden faydalanarak kendimizi geliştiriyoruz" dedi.