Ege Endüstri'nin (EGEEN) kredi notu açıklandı

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak JCR Avrasya Derecelendirme tarafından verilen kredi notunu duyurdu.

Buna göre Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'AAA' ve Stabil Görünüm olarak belirlendi. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'J1+' / Stabil Görünüm oldu.

Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu 'BB' / Negatif Görünüm;

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu ise 'BB' / Negatif Görünüm' diye açıklandı.