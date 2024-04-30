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Ege Endüstri'nin (EGEEN) kredi notu açıklandı

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya, Ege Endüstri ve Ticaret'in (EGEEN) kredi notunu açıkladı. Şirketin ulusal görünümü 'stabil', uluslararası görünümü ise 'negatif' olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak JCR Avrasya Derecelendirme tarafından verilen kredi notunu duyurdu.

Buna göre Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'AAA' ve Stabil Görünüm olarak belirlendi. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'J1+' / Stabil Görünüm oldu.

Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu 'BB' / Negatif Görünüm;
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu ise 'BB' / Negatif Görünüm' diye açıklandı.