Ege Fren yatırımda hız kesmiyor

20 Ocak 2018

30’uncu kuruluş yılını kutlayan ve otomotiv tedarik sanayinin öncü kuruluşlarından biri olan Ege Fren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bayraktar Holding ve Meritor ortaklığı ile Türkiye’nin ilk ağır ticari araç fren üreticisi olma özelliğine sahip olan şirket, Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu fabrikasında “Kataforez ve Toz Boya Hattı” yatırımı gerçekleştirdi.

Son teknolojik yenilikleri içinde barındıran ve hatasız ürün imalatına yönelik birçok otomasyona sahip bu üretim hattı, son yıllarda Ege Fren tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. 1 milyon euroyu aşkın yatırım ile gerçekleştirilen tesis, yılda 250.000 m² kaplama ve boya kapasitesine sahip olacak.

2018 Şubat ayı içerisinde devreye girecek tesis ile müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı, kaliteli ve hatasız hizmet vermeyi hedefleyen Ege Fren, yatırımın rekabetçiliğine getireceği avantaj ile sağlıklı büyüme hedefinde ilerlemeye devam ediyor.

Ege Fren iki yıl önce de ülkemizin ilk ve tek “Ağır Ticari Araç Disk Fren Montaj Hattı” yatırımını gerçekleştirmişti. Bu yatırım sayesinde üç vardiyada yıllık 225.000 adet fren üretme kapasitesine ulaşılmıştı.

Yeni Kataforez ve Toz Boya Hattı’nın açılış töreni, 18 Ocak 2018 tarihinde Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar, Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Ege Fren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.