Egepen Deceuninck deprem bölgesindeki 100 okulun penceresini yeniliyor

Türkiye’nin penceresi Egepen Deceuninck, bugüne kadar yenilikçi ve çevreye duyarlı üretimiyle sergilediği sorumluluk anlayışını bir adım ileri taşıyor. Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak, deprem bölgesinde yer alan 100 okulun pencere ve kapı sistemlerini yenileyecek olan marka, projesine deprem bölgesinde yer alan 4 ilde 25 okulu yenileyerek başladı. Yenilediği okulların teslimatında düzenlediği tiyatro gösterileriyle de çocuklarla bir araya gelen Egepen Deceuninck, 4 binden fazla çocuğun yüzünü güldürdü.

“Binlerce çocuğun hayallerini paylaşıyor, onların geleceğe açılan penceresi oluyoruz”

Proje hedeflerinin 2 yılda 100 okulu yenilemek olduğunu ifade eden Egepen Deceuninck Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özen; “Tüm iş süreçlerimizde, sektördeki tecrübemiz ve uzmanlığımızla birlikte dünya standartlarında çevreye duyarlı üretim anlayışını benimsiyoruz. Dünyaya ve yaşama değer katan hizmetlerimiz, doğayı koruyarak gerçekleştirdiğimiz üretimimiz ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamaya yönelik anlayışımızın yanında, topluma fayda sağlayacağımız projeleri de son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda çocukların eğitim şartlarını destekleme hayaliyle başlattığımız Geleceğe Açılan Pencere projesinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 okulun penceresini yenilemeyi hedefliyoruz. Egepen Deceuninck olarak binlerce çocuğun hayallerini paylaşıyor, onların geleceğe açılan penceresi oluyoruz. Şimdiye kadar Adıyaman, Hatay, Adana ve Gaziantep illerinde 25 okulun yenilemesini gerçekleştirdik. Proje çalışmalarımıza, bu illerde yer alan ve hasar görmüş okullar ile birlikte Kahramanmaraş’taki okulların da pencerelerini yenileyerek devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Okulları yenilenen çocuklar tiyatro gösterileriyle de keyifli saatler geçirdi

Egepen Deceuninck, bu özel proje dahilinde, yenilediği her okula özel bir tiyatro ekibiyle giderek onlara hayal güçlerini destekleyecek eğlendirici bir deneyim sunuyor. Bugüne kadar yenilenen okullarda sergilenen pegadod onaylı tiyatro oyunuyla, çocuklar eğlenceli bir dünyaya davet edildi. Çocuklar tarafından büyük bir heyecanla karşılanan tiyatro gösterisi, onların hayal güçlerini besleyerek keyifli saatler geçirmelerine destek oldu.