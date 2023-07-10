EİS Eczacıbaşı, Ayazağa’daki arazisi için Artaş İnşaat ile anlaştı

EİS Eczacıbaşı, sahibi olduğu Ayazağa arazisinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi için, Artaş İnşaat ile arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme uyarınca, Artaş İnşaat proje süreçlerinin yürütülmesinden, gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu olarak projeyi tüm inşaat, pazarlama ve satış giderlerini üstlenerek geliştirecek. Projede hasılat paylaşım oranı EİS Eczacıbaşı için %47, Artaş İnşaat için %53 olarak belirlendi.

Eczacıbaşı Topluluğu geçtiğimiz yıllarda da EİS Eczacıbaşı altında İş GYO ortaklığıyla İstanbul Levent’te Kanyon konut, AVM, ofis karma projesini ve EİS Eczacıbaşı-Eczacıbaşı Holding ortaklığıyla İstanbul Zekeriyaköy’de Ormanada konut projesini geliştirmişti. Öte yandan, Eczacıbaşı Holding’in sahibi olduğu Kartal arazisi ile ilgili imar uygulama süreçleri de devam ediyor.