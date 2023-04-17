Ekici Avrupa Birliği’ne kendi markasıyla giriyor

Ekici, global büyüme stratejisi doğrultusunda ABD pazarındaki başarısından sonra ihracat ağına Avrupa Birliği ülkelerini ekledi. İlk etapta marka tescil belgesi aldığı Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Avusturya ve Fransa’ya üçüncü çeyrekte ilk ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

24 çeşit peynir ürünüyle giriş yapacak

Ekici yaptığı anlaşmalar sonucunda Avrupa Birliği Komisyonu’ndan aldığı onay ile Birlik üyesi hedef ülkelere kademeli olarak 2024’ün ilk yarısına kadar ürünlerini ulaştırmayı amaçlıyor. İlk etapta Avrupa Birliği pazarında özel üretim tekniğiyle hazırladığı Lokum Kıvamında Beyaz Peynir, Ekici Süzme Peynir ve aromatik sürülebilir peynirleri başta olmak üzere sevilen 24 çeşit peynir ürünüyle giriş yapacak.

Gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, uluslararası pazarda markalaşarak büyüme stratejisini ana hedef olarak konumladıklarının altını çizdi:

“Avrupa Birliği’ne süt ve süt ürünleri ihracatı için yapmış olduğumuz başvurumuz Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AB Komisyonu tarafından da onaylandı.

"Önceki yıllara göre %48 ihracat hacmimizi artırdık"

60 yıldan uzun süredir sadece peynir üretiminden gelen uzmanlığımızı, bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında peynir severlerle buluştururken, ülkemizin ihracat odaklı büyüme stratejisine katkı sağladığımız için çok gururluyuz. Geçtiğimiz yıllarda ABD’ye ihracata başladık ve bu zorlu pazarda doğru stratejilerle önemli bir pay elde ettik.

Tüm ülkeler bazında toplam ihracatımıza baktığımızda ise 2021-2022 yılı kıyaslamasında önceki yıllara göre %48 ihracat hacmimizi artırdık. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda son teknolojiyle üretilen kaliteli peynirlerimizi ABD ve Çin başta olmak üzere Kıbrıs, Afganistan, Kuveyt, Ürdün, Libya, Azerbaycan, Malezya, BAE, Türkmenistan ve Irak gibi birçok ülkeye ihraç etmeye devam ediyoruz” dedi.