Ekin Agro, 15 milyon TL'lik yatırımını devreye aldı

24 Ekim 2017

SONER CAVKAYTAR

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (EOSB) 5 bin metrekaresi kapalı 23 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Ekin Agro, 15 milyon TL’lik yatırımını tamamlayarak devreye aldı.

Ekin Agro AŞ Yönetici Ortağı Adem Doğar, en son mısır kurutma tesisini de işletmeye aldıklarını belirterek, genel olarak mısır üretimi konusuna odaklandıklarını, bu alandaki yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin yılda 7 milyon tonluk mısır ihtiyacına karşılık 5.5 milyon tonluk üretim gerçekleştiğine dikkat çeken Doğar, “Mısır bölgemizde yüksek verim ve iyi fiyatı nedeniyle tercih ediliyor. Ekin Agro da sözleşmeli üretimle çiftçimize daha çok getiri sağlamayı hedefliyor. En son mısırdaki rutubeti büyük oranda azaltan, nakliyede büyük avantaj sağlayan, fireyi düşüren kurutma tesisini devreye aldık. Bu tesisle çiftçimizi stok maliyetinden kurtarıyoruz. Hasat edildiği gibi çiftçinin ürününü elden çıkarması zor ancak bu tesisle çiftçimiz stoklanabilir ürün alabiliyor. Bu da onlara önemli avantaj sağlıyor. Avrupa’daki örneklerinde olduğu gibi büyük arazilerde ekim yapılmasını sağlayacağız. Başlangıçta bin 500 dekarlık alanımızda çiftçilik yapacağız. Zamanla ekim alanını piyasa ihtiyaçları doğrultusunda 40 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. Tarımın nitelikli personel ile daha büyük alanlarda endüstriyel hale gelmesini istiyoruz” dedi.

150 dekar alanda deneme yapıyor

Ay çekirdeği ve buğday ürünlerinde de faaliyet gösterdiklerini söyleyen Doğar, “Önümüzdeki yıl katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yöneleceğiz. Mısırdan mamul irmik, cornflakes gibi ürünlerin üretimini planlıyoruz. Mısırla ilgili ise çerezlik, cipslik, yemlik farklı ürünlerimiz olacak. Şimdilik 150 dekar alanda deneme üretimine devam ediyoruz. Tohum geliştirme çalışmalarımız var. Yeni yatırımlarımızın devreye girmesiyle sözleşmeli üretim, işleme ve paketlemeye yönelik işleyişimizi hızlandırdık. Tüm bunlarla ilgili önümüzdeki dönemde marka oluşturmaya yönelik yatırımlarımız da olacak” diye konuştu. Ürünün tarladan tüketiciye ulaşana kadar tüm paydaşlarla değer yaratmak istediklerine vurgu yapan Doğar, “İhracat ve ithalata yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İş hacmi şimdilik az miktarda da olsa bunu zamanla geliştirmek ana hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.