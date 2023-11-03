EKO Grup’tan KOSBİ’ye 10 milyon dolarlık tesis

Açılış töreninde konuşan EKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ düsturuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında yeni bir ‘kale’ açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

10 milyon dolarlık yatırımla 300 kişiye istihdam sağlayacak yeni fabrikada inovatif katma değerli üretim yapacaklarını söyleyen Yöndem, “25 yıldır bu ilkelerle yaptığımız üretimle üç kıtada 15’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu fabrika ile daha fazla pazar payı, daha fazla ihracat hedefliyoruz” dedi.

Yeni fabrikanın enerjisi GES'ten

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yaşanan iklim krizinin en çok sanayicilerin üzerine eğilmesi gereken konular olduğunu ifade eden Yöndem, “Yeni fabrikamızın enerjisi tamamen çatı GES tesisinden geliyor. 2800 ağaç sayısına eş değer üretim, 400 evin yıllık eş değer tüketimine denk gelmektedir. Yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak için üretirken kirletmeme düsturuna da uyuyoruz.

Yeni fabrikamız ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren ise KOSBİ’nin her geçen gün yatırımlarla geliştiğini ifade ederek, bölgenin önemli kurumlarından olan EKO Grup’un KOSBİ bünyesinde ikinci tesisini açmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Diren, KOSBİ olarak yeni yatırım yapan her sanayicinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.