Eksim Holding’in deprem bölgelerine yardımı artarak sürüyor

Holding, depremde hasar gören illerde değerlendirilmek üzere ayırdığı 50 milyon TL tutarındaki fonu 200 Milyon TL’ye yükseltti. Ayrıca Eksim Holding kurucularından merhum Abdullah Tivnikli’nin vakfiyesi olan “Abdullah Tivnikli Vakfı” kapsamında da ilave ayrılan 200 milyon TL tutarındaki fon ile birlikte toplam fon tutarı 400 milyon TL’ye ulaşmış oldu. Holding, grup şirketleri olan Dicle Elektrik ve Eksun Gıda ile birlikte gerçekleştirdiği temel yaşam malzemeleri, barınma imkanı, arama-kurtarma çalışmaları ve elektrik desteği konu başlıklarındaki desteklerini de sürdürüyor.

Eksim Holding, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olup 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından sunduğu yardım desteği paketlerinin kapsamını artırıyor. Yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve perakende hizmetleri ile gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarıyla ülkemizin önde gelen grupları arasında yer alan Eksim Holding, depremle birlikte oluşturduğu kriz masasıyla ihtiyaçları hızlıca tespit ederek acil tedarik edilmesi gerekenler ile dağıtım çalışmalarını organize etti. Bu doğrultuda çalışmalarını artırarak devam ettiren Eksim Holding, depremde hasar gören illerde değerlendirilmek üzere ayırdığı 50 milyon TL tutarındaki fonu 200 Milyon TL’ye yükseltti. Ayrıca Eksim Holding kurucularından merhum Abdullah Tivnikli’nin vakfiyesi olan “Abdullah Tivnikli Vakfı” kapsamında da ilave ayrılan 200 milyon TL tutarındaki fon ile birlikte toplam fon tutarı 400 milyon TL’ye ulaşmış oldu.

Dicle Elektrik’in 4 koldan desteği sürüyor

Eksim Holding’in kapsamını genişlettiği bu fon desteğiyle birlikte, holding grup şirketlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler de aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Dicle Elektrik bünyesinde oluşturulan Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekibi, AFAD ve diğer tüm yetkili kuruluşlar ile koordineli bir biçimde arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca Dicle Elektrik çalışanlarından oluşan ve deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunan gönüllülerin sayısı ise 200’ü geçti. Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki merkezlerini de depremzede vatandaşların hizmetine açan Dicle Elektrik, sayıları 1500’ü aşan vatandaşa 24 saat esası ile barınma ve sıcak yemek hizmeti sunmayı sürdürüyor. Şirket, Adıyaman’daki çadır desteğini 600 çadırlık bir çadır kent projesini başlatarak devam ettiriyor. Yine Adıyaman’da depremzedelere yönelik kurulan aşevinde, gönüllülerle birlikte 5000 kişiye kadar sıcak yemek desteği sağlanıyor. Depremden zarar gören ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar konusunda ise şirketin kendi araçlarıyla lojistik destek sunuluyor.

Hasar gören elektrik altyapısı hızlıca onarıldı

Dicle Elektrik, hizmet verdiği 6 il içerisinde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın depremde hasar gören kesinti sorununu iklim koşullarına karşın hızlı bir şekilde çözdü. Şirket, ardından hizmet alanı dışındaki depremzede illere de destek sunmaya başladı. Bu kapsamda Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin dağıtım şirketlerine şebekelerin tekrar aktif olması amacıyla destek veren Dicle Elektrik, uzman ekiplerini bu illere yönlendirdi. Ayrıca afet bölgesinde kurulan çadır kentlere destek vererek, çadırlara elektrik sağlanması ve bölgenin genel elektrik sorunlarının giderilmesi süreçlerinde Enerji Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gıda malzemeleri tedarikinde ve çölyak hastalarına Eksun Gıda desteği

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda ise deprem bölgelerine temel gıda malzemeleri, un ve çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteği konusunda öncülük etmeyi sürdürüyor. Şirket, çölyak hastalarına yönelik ürünlerin gönderilmesi konusunda Çölyak Yaşam Derneği ile koordineli bir çalışma yürütüyor.