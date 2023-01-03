Eksim Pulse Girişimcilik Programı’na başvurular başladı

Yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve perakende hizmetleri ile gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarıyla ülkemizin önde gelen grupları arasında yer alan Eksim Holding, 36 yıllık tecrübesi ile girişimcilerin enerji sektörüne erişmelerini sağlayacak. Bu kapsamda; enerji sektöründe iş fikri veya projesi olan girişimciler “Eksim Pulse Girişimcilik Programı” ile desteklenecek.

Programa her aşamadaki girişimler; enerji tedariki, enerji lojistiği, enerji dağıtım teknolojileri, enerji dağıtım yönetimi ve dijital çözümler kategorilerinde başvurabilecek. Başvuru sürecinin sonunda kabul edilen girişimciler, jüri sunumlarına davet edilecek. Eksim Pulse Programı kapsamında en iyi 10 girişim, kuluçka, hızlandırma ve yatırım aşamalarında 4 ay boyunca desteklenecek.

100 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacak

Eksim Pulse Girişimcilik Programı ile ilgili bilgiler veren Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, programa kabul edilen ekiplere projelerini geliştirebilmeleri için katılım durumlarına göre 100 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacağını söyledi. Eksim Ventures öncülüğünde, enerji sektörüne sunulmaya hazır ve deneyim kazanmış projelere yatırım yaparak, bu projelerin büyümelerine katkı sağladıklarını anlatan Oruncak, “Girişimcilere başta Eksim Ventures olmak üzere birçok yatırım ağından fon alma şansı sunuyoruz. Partner yatırım ağlarımızın yanı sıra kitlesel fonlama ağları ile yatırım dünyasına erişimlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.

“Girişimciler yatırım dünyasına erişim imkanı bulacak”

“Eksim Pulse programına kabul edilen ekipler için öncelikle ihtiyaç analizleri yapılıyor ve buna uygun eğitim ve mentorluk programı oluşturuluyor” ifadelerini kullanan Oruncak, “Projelerini geliştirip ticarileştirebilmeleri için kabul edilen tüm ekiplere finansal desteğin yanı sıra, Ar-Ge desteği, ofis desteği, ekosistem erişim desteği gibi olanaklar da sağlanıyor. Katılımcılar, programın sonunda ise tüm girişimcilik ekosisteminin katılacağı final etkinliği ile yatırım dünyasına ulaşıyor” diye konuştu.