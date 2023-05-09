Electrolighting Fuarı, Antalya’da ziyaretçileriyle buluşuyor

Partner Fuarcılık tarafından düzenlenen Electrolighting Fuarı, 8 Mayıs itibarıyla Antalya Titanic Deluxe Belek Otel’de başladı. 8-9 ve 10 Mayıs tarihlerinde 45 farklı ülkeden 200’den fazla iş insanını ülkemiz sanayicileri ile bir araya getirecek olan fuar, sektörün ihracat rakamını da yukarıya taşımayı hedefliyor.

Üç gün sürecek olan fuarda farklı coğrafyalardan gelen toptancı, ithalatçı, proje firmaları ve zincir market temsilcileri, pazarın güçlü oyuncuları ile buluşurken, etkinlik Türk sanayicilerinin de yeni coğrafyalara açılmasına olanak sağlayacak.

30 binden fazla yerli ziyaretçi katılacak

Her yıl düzenlenmesi planlanan Electrolighting Fuarı, temelde farklı ülkelerde ticari faaliyette bulunan sektör liderleri ile yerli üreticileri buluşturarak Türkiye ekonomisine ve ihracata katkı sağlamayı hedefliyor.

İhracatı artırmak adına farklı çalışmalar yapan Partner Fuarcılık, Electrolighting Fuarı’nın yanı sıra 2024 yılı içinde mobilya ve ev gereçleri üzerine geniş katılımlı 1000’den fazla yabancı ve 30 binden fazla yerli ziyaretçinin katılım sağlayacağı bir fuarın çalışmalarına başladığını duyurdu. 2023 Haziran’ında Dubai’de düzenlenecek olan Hive Mobilya ve Ev Gereçleri Fuarı’nın Türkiye satışını da üstlendiğini açıklayan Partner Fuarcılık, Türk sanayicilerini Dubai’deki fuarla başta Körfez coğrafyası alıcıları olmak üzere, binlerce farklı alıcı ve zincir market temsilcileri ile de bir araya getirmeye hazırlanıyor.