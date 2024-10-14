Elektrikli araç batarya teknolojilerinde üretim, otomatik ve hatasız hale geliyor

Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in üretim yapan şirketlere montaj, yazılım, veri toplama ve analizi gibi birçok alanda hizmet verdiğini söyleyen Atlas Copco Endüstriyel Teknik Türkiye Otomotiv Bölüm Müdürü Aras Kabakçı, “Atlas Copco olarak global ekibimizle tüm ürün ve teknolojilerimizi birçok ülkeyle birlikte geliştiriyoruz. Elektrikli araç dönüşümünde en önemli, öncü şirket olan Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, batarya montaj hatlarındaki tüm proseslere çözüm sağlayan tek firmayız. Endüstri 4.0’ın etkileriyle beraber, insan hatasının elimine edildiği ve sistemlerin proaktif bir şekilde kontrol edilerek güvenli üretimin sağlandığı bir ortam yaratıyoruz. En yeni konseptimiz olan Smart Integrated Assembly ile daha üst teknolojide, hataların önlenebildiği bir üretimin yapılmasına öncülük ediyoruz” dedi.

Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in pek çok sektöre yönelik hizmet verdiğini, ancak en büyük iş kolunun otomotiv olduğunu dile getiren Kabakçı, otomotiv alanında Türkiye’nin 2023’ü çok iyi geçirerek, 2024’ün ilk yarısında ise çok ciddi bir ivme yakaladığını ifade etti.

Özellikle global üretim yapan birçok şirketin üretim kapasitelerinin artırılması ile ilgili birçok yatırım gördüklerini belirten Kabakçı, Türkiye'de otomotiv sektöründe en önemli konunun da elektrikli araç olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, elektrikli araç üretiminde global bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. 2023’teki pozitif trend, 2024’te de aynı şekilde devam ediyor. Sektördeki tüm oyuncuların bu dönüşüme verdiği destek, ülkemizin elektrikli araç üretimindeki başarısını kanıtlıyor. Ülkemizdeki otomotiv sektörünün kullandığı teknolojiler, global pazarla aynı seviyede. Özellikle Türk mühendislerinin ve fabrikalarımızın teknik bilgi birikimi, global standartlarda. Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, bu heyecan verici sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha akıllı sistemler entegre, bir arada ve veriden beslenerek çalışıyor”

Kabakçı, Türkiye'de akıllı fabrikaların yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurgularken, bu dönüşümü hızlandıran Smart Integrated Assembly konsepti hakkında şu bilgileri paylaştı: “Kamera ve robotik sistemlerin entegre çalışması, verilerin toplanarak analiz edilmesi ve önleyici sistemlerin fabrika yöneticilerini ya da mühendislerini hatalar oluşmadan önce uyarması, Smart Integrated Assembly konseptimizin sunduğu en önemli avantajlar arasında yer alıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren fabrikaların büyük bir kısmı global ölçekte çalıştığı için, üretim süreçleri eş zamanlı olarak ilerliyor. Bu nedenle, yeni bir hat yatırımı yapıldığında projelendirme sürecini en son teknolojilerle gerçekleştiriyoruz. Smart Integrated Assembly konseptiyle sistemlerin bir ekosistem içinde entegre çalışması oldukça kritik bir öneme sahip. Bu konseptten bahsettiğimizde, kendi sistemlerimiz içindeki bir ekosistemi kastediyoruz. Bir fabrika perspektifinden bakıldığında, bu ekosistemin içinde farklı ürünlerin bir araya gelerek tüm üretim hattını oluşturması mümkündür. Endüstri 4.0 yolculuğunda geldiğimiz noktada, daha akıllı sistemler entegre bir şekilde, bir arada ve veriden beslenerek çalışıyor. Böylece hataların minimuma indirildiği bir ortamda üretim gerçekleştirilirken, sonuçların da daha kaliteli ve verimli olmasını sağlıyoruz.”