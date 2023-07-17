Elektrikli araç şarj istasyonları için özel finansman

BNP Paribas Finansal Kiralama, ABB elektrikli şarj istasyonlarına özel geliştirdiği finansman programıyla müşterilerin ihtiyaçlarına uygun vade seçenekleri ile birlikte yüzde 1 KDV avantajı sağlıyor. BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, Türkiye’de elektrikli araç satışlarının toplam pazardaki payının yüzde 3’e ulaştığı ve bu oranın katlanarak artacağını söyledi. Alyar, “Elektrikli araçlara olan talebin artması, şarj istasyonlarının da hızla yaygınlaşması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Ülkemizdeki birçok kurumsal firmanın sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı elektrikli araçları tercih edeceğini düşünüyoruz. BNP Paribas Grup hedeflerimizin odağında yer alan ‘finansal çözümlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımı’ ile e-şarj istasyonları finansmanında etkin bir rol oynamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı..

Ekipman finansmanında Avrupa önde gelen şirketi BNP Paribas Leasing Solutions'ın bir parçası olarak, grup stratejilerinde yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konularındaki yatırımları desteklemenin şirketin ana odakları arasında yer aldığını ifade eden Alyar, tarım, inşaat, tekstil sektörlerinden, bilgi teknolojisi, sağlık ve güneş enerjisi sektörlerine kadar geniş bir yelpazede finansman çözümleri sunduklarını belirtti. ABB Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural ise, “Elektrikli araç şarj istasyonlarının geliştirilmesi, daha temiz enerji kaynaklarına geçişin önemli bir parçası" diye konuştu.