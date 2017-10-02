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Elit Baskılı Ürünler Ambalaj satışa çıkarıldı

TMSF'nin satışa çıkardığı Elit Baskılı Ürünler Ambalaj'ın muhammen bedeli 600 milyon lira.

Elit Baskılı Ürünler Ambalaj satışa çıkarıldı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Elit Baskılı Ürünler Ambalaj Sanayi ve Ticaret'i satışa çıkardı.

TMSF'nin konu ile ilgili ihale ilanına göre, Şirketin Gaziantep'te bulunan arsa ve fabrika binası 600 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhale Kapalı Zarf Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi 13 nolu Cadde Şehitkâmil/Gaziantep adresinde 18.10.2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacak.

Teklifler ihaleden 1 saat öncesine kadar şirketin adresine elden teslim edilebilecek.

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