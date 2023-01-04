Elon Musk'tan sonra Tesla'nın ikinci ismi belli oldu

euters’ın haberine göre, Tesla’nın Çin'deki en yetkili ismi olan Tom Zhu, şirketin ABD’deki montaj tesislerinin ve Kuzey Amerika ile Avrupa’daki satış operasyonlarının yönetimini almak üzere terfi ettirildi. Zhu’nun Asya bölgesindeki yetkilerinin de devam edeceği belirtildi.

Zhu, bu gelişmeyle Elon Musk’ın ardından Tesla’nın en yetkili ikinci ismi oldu. Zhu’nun, araçların tasarımı ve geliştirilmesiyle bizzat ilgilenen Musk’ın, şirketin üretim ve küresel satışları ile ilgilenen bir “vekili” olacağı düşünülüyor.

Musk’ın Twitter ile meşgul olduğu bir dönemde terfi edilen Zhu, geçtiğimiz ay Tesla’nın yeni fabrikasının işletilmesine yardımcı olmak için Teksas’a gelmişti. Zhu’nun yönetimi altında Kovid kapanmalarından güçlü bir şekilde toparlanan Şanghay fabrikası, 2022’nin son çeyreğinde 405 bin 278 araç teslim etiğini açıklamıştı. Bir yıl önce ise aynı dönemde 308 bin 600 araç teslim edilmişti.

Çin’de doğan fakat daha sonra Yeni Zelanda vatandaşlığına geçen Zhu, Tesla’ya 2014’te katılmıştı. Şehirde iki ay süren Kovid kapanması sırasında, Şanghay fabrikasının çalışmaya devam edebilmesi için fabrikada yaşayan Zhu, Tesla’nın Model 3 adını verdiği aracının yenilenmiş versiyonunun ve pikap modeli Cybertruck’ın üretimine hazırlanıldığı sırada, şirketin ana fabrikalarının yönetimine geldi. Şirketin aynı zamanda, detayları henüz açıklanmamış daha ucuz bir elektrikli araç geliştirdiği biliniyor.

Şirkette yönetici hareketliliği

Temmuz ayında Tesla’nın Çin’deki satışlarından sorumlu başkan yardımcısı konumuna getirilen Allan Wang, geçtiğimiz ay Çin yetkililerine teslim edilen kayıt belgelerinde, şirketin ülkedeki operasyonunun yasal temsilcisi olarak geçmişti.

Tesla’nın yönetim kurulu üyesi James Murdoch ise şirketin, Musk’ın görevini devralacak olası bir adayı belirlediğini Kasım ayında söylemiş, fakat herhangi bir isim belirtmemişti.