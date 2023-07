Embassy Suites by Hilton Torun Center'a geliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Global konaklama şirketi Hilton ve Torunlar GYO Türkiye’ye ilk kez giriş yapacak Embassy Suites by Hilton markası için franchise anlaşması imzaladı. Süit otel konsepti ile yüksek standartlarda konaklama hizmeti sunan Embassy Suites by Hilton, ağırlıklı olarak Amerika ve Kanada olmak üzere 260 otel ile faaliyet gösteriyor. Hilton, Torunlar GYO ile yaptığı anlaşma ile Embassy Suites by Hilton markasını Avrupa’ya da ilk kez Türkiye üzerinden taşıyor. İmza töreninde konuşan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Hilton Mall of İstanbul’dan sonra Hilton ile Torun Center’da da iş birliği yapmaktan ve Hilton’un süit konaklama segmentinde dünya çapında standartları belirleyen Embassy Suites markasını Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Residencelar sonbaharda satışa çıkarıyor

Torun, “stanbul’un her iki yakası için kolay ulaşım imkânı sunan, yerli ve yabancı birçok şirketin genel merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi üzerinde, aynı zamanda da sosyal ve kültürel hayatın kesişim noktasında yer alan Torun Center’ın otel konsepti için Embassy Suites by Hilton ile en doğru tercihi yaptık. İstanbul ve Boğaz manzarasına hâkim, şehrin en modern meydanı ile iç içe Embassy Suites by Hilton Torun Center’ın, uzun dönemli ve konforlu konaklama taleplerinin giderek arttığı bir dönemde, bu alandaki boşluğu en üst standartta karşılayacağına inanıyorum” dedi. Embassy Suites by Hilton’un, Torun Center’da 2024 yılı yaz aylarında konuklarını ağırlamaya başlayacağını duyuran Azizi Torun, otelin üst katlarında yer alan ve büyüklükleri 1+1’den 4+1’e değişen residenceları da sonbahar itibarıyla satışa sunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

“Türkiye, 4’üncü büyük pazarımız”

Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent ise yaptığı konuşmada, “Hilton 65 yıldır Türkiye’de, 100’ün üzerinde otel ile faaliyet gösteriyoruz. Türkiye Hilton’un dünyadaki dördüncü büyük pazarını oluşturuyor. Embassy Suites By Hilton markamız ile hem Türkiye hem de Avrupa’ya Torunlar GYO ile başarılı bir giriş yapmak istiyoruz. Torun Center, mevcut ofis, konut, perakende ve eğlence gibi özellikleri bünyesinde barındıran çok kıymetli bir proje. Embassy Suites by Hilton ile Torun Center, daha fazla çeşitlilik sunabilecek ve değerini daha da artacak” dedi.

Embassy Suites by Hilton Torun Center’da; 33’sü stüdyo, 77 tanesi ise bir yatak odalı süit olmak üzere toplam 110 oda yer alacak. 1’i büyük toplam 3 toplantı odası bulunan otelde, restaurant ve 24 saat açık fitness center, spa gibi sosyal donatılar da yer alacak. Kişiye özel kahvaltı hizmeti sunulan otelde, akşam saatlerinde ise resepsiyon ikramları bulunacak. Embassy Suites by Hilton, Torunlar GYO’nun yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecek. Hilton’un, Türkiye’de 11’inci markasını konumlandırmak için de çalışmalar yaptığı bildirildi.

“Günlük ev kiralamalar kayıtdışılığı artırıyor”

AVM, konut, ofis ve otel gibi yaşam merkezleri geliştirme konularında faaliye gösteren Torunlar GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, günlük ev kiralama platformlarının ülke ekonomisi ve turizm sektörü için kayıp yarattığını söyledi. Bunu ‘kayıt dışılık’ olarak değerlendiren Torun, kiralarla ilgili düzenlemelerin caydırıcı olmadığını belirtti. Torunlar GYO’nun ilk otel yatırımı 2020 yılında misafirlerini ağırlamaya başlayan Hilton Mall of İstanbul.