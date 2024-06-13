EMEA Finance'den Garanti BBVA'ya 10 ödül

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından yapılan değerlendirmede, Garanti BBVA; CEE Bölgesi'nin (Orta ve Doğu Avrupa) 'En İyi Yenilenebilir Proje Finansmanı Kurumu', 'En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu' ve 'En İyi Yeniden Yapılandırma Kurumu' seçildi.

Finansman ve aracılık desteği verilen projeler de ödül getirdi

Garanti BBVA'nın sağladığı 259,5 milyon ABD doları ve 142,5 milyon Euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi ise 'Finansal Kurumlar Arasındaki En İyi Sendikasyon Kredisi' ödülüne layık görüldü. Banka, finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği projelerle de 'En İyi Yenilenebilir Enerji İşlemi', 'En İyi Sanayi İşlemi', 'En İyi Refinansman İşlemi', 'En İyi Yapılandırılmış Kredi', 'En İyi Sendikasyon Kredisi' ve 'En İyi Yeniden Yapılandırma Kredisi' kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Ülkemizin önemli projelerinin uluslararası arenada bilinirliğine ve belirli kriterlere uygunluğuna vurgu yaptığı için aldığımız bu ödüller, bizler için çok değerli. Garanti BBVA'ya verilen ödüllerin yanı sıra finansman sağladığımız projelerin de ödüller alması, bankamızın bilgi birikimi ve müşterilerine yaptığı doğru yönlendirmelerle sağladığı güvenin yurt dışında da takdir edildiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.