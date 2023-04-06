Emirates, Tokyo-Haneda arası uçuşları yeniden başlattı

Emirates, 2 Nisan 2023'te Tokyo-Haneda'ya yolcu hizmetlerinin başlamasıyla Japonya ağını yeniden tesis ederken Güneydoğu Asya bölgesinde devam eden operasyonel genişlemesini daha da geliştirdi.

Emirates Japonya Ülke Müdürü Satish Sethi şunları söyledi: “Japonya ağımızın sürekli gelişimi için çok heyecanlıyız; yerel yetkililere ve ortaklarımıza destekleri ve Japon gezginler için kesintisiz küresel bağlantı sağlama konusunda bizimle birlikte çalıştıkları için özellikle müteşekkiriz.

20 yılı aşkın bir süredir pazardayız ve artan uluslararası talebi desteklemeyi hedeflediğimiz bu dönemde nihayet Tokyo-Haneda'ya dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

24 şehre daha erişim sunuyor

Haneda'dan gece uçuşu, yolcuların Emirates'in Dubai ötesindeki Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki noktalarına erişimleri için önemli bir bağlantı hattı sunuyor.”

Firma, Tokyo-Haneda'ya ek olarak Tokyo-Narita ve Osaka'ya da günlük seferler düzenliyor. Bu noktalardan havayolu, Japan Airlines ile uçuş ortaklığı aracılığıyla yolcularına Japonya'daki 24 şehre daha erişim sunuyor.

Japon gezginlere, İtalya, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi popüler destinasyonlar da dahil olmak üzere, Dubai üzerinden 6 kıtada 130'dan fazla noktaya erişim sağlıyor.