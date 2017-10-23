Emirates’ten 15 milyon dolarlık reklam kampanyası

23 Ekim 2017

Emirates Havayolu, küresel uçuş ağını ve uçak içi ürünlerini tanıtan reklam filmi için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Reklam, başlıca uçuş noktaları ve Emirates'in uçak içi özellikleri arasında geçişler yaparak, Emirates'in dünyayı Dubai aracılığıyla nasıl birbirine bağladığını anlatıyor.



Emirates Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Marka Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Boutros Boutros yeni reklam kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada:



"Emirates ve Dubai, her zaman ayrılamaz şekilde birbirine bağlı olmuştur. Her gün Emirates, Dubai'yi dünyaya bağlayan ve dünyayı Dubai üzerinden birbirine bağlayan 500'ün üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Emirates, ilk günden itibaren gururla ve düzenli bir şekilde merkezimizin tanıtımını yapmakta. Dubai, birinci sınıf havaalanımızda harika bir seyahat deneyimi sunuyor ayrıca şehir, uluslararası ziyaretçilere yeni ilgi çekici noktalar ve destekleyici altyapılar sunmak üzere kesintisiz olarak yapılan yatırımlar ile başta gelen dünya destinasyonlarından biri oldu" dedi.



Butros ayrıca, "Emirates olarak, insanların seyahat etmek ve dünyayı deneyimlemek için güçlü bir arzuya sahip olduğuna inanıyoruz. İnsanlar, ilham almak, keşfetmek ve eğlenmek isterler. İşte bu nedenle biz de insanlara seyahat etmenin heyecanını hatırlatmak için Queen şarkısını ve hem harekete geçiren hem de enerjik olan yaratıcı bir yaklaşımı kullanmayı seçtik" dedi.