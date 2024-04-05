Enerji depolama alanında küresel oyuncu olacak

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye ve Avrupa pazarında mobilite alanına yatırım yapan Vestel, bu alandaki çalışmalarını ‘Vestel Mobilite’ organizasyonu altında sürdüreceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vestel CEO’su Ergün Güler, “Pazar büyüklüğü potansiyeli 580 milyar dolar olacak elektrikli araç sektöründe milyar dolarlık şirket olma yolunda üstsel bir büyüme amaçlıyoruz. Asıl hedefimiz ise Türkiye’nin global Fortune 500’e giren ilk teknoloji şirketi olmak” dedi.

Dünya genelinde 2030 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam araç satışları içerisinde yüzde 45’lik paya ulaşacağını, buna paralel otomotiv elektroniğinde büyük fırsatlar oluşacağını ve elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacın artacağının bilgisini veren Ergün Güler, “Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileriyle araç dışı batarya kullanımına yönelik yüksek büyüme potansiyeli doğdu.

Vestel Mobilite, bu büyümeden payını almak için, AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklandı” ifadelerinde bulundu. Dünyanın jeopolitik olarak değişimden geçtiğini, bu değişime paralel olarak teknolojik değişimler yaşandığını hatırlatan Güler, “Biz de Vestel olarak bu değişimlerin paralelinde, yeni alanlara yatırım yapmaktan geri kalmıyoruz.

Eksponansiyel büyüme beklediğimiz alanlardan mobilite ve enerji depolama çözümlerine uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Elektronik alanındaki deneyimlerimizle atılım yaptığımız bu sektörde 2017’den bu yana elektrikli araç şarj istasyonu üretiyor, 2018’den beri de ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve Avrupa’da bu alanda önemli bir pazar payına sahibiz” dedi.

“2030’da elektrikli araç stoku 225 milyona ulaşabilir”

Yakın gelecekte elektrikli araç kullanımının hızla artacağını vurgulayan Güler, “2023 sonu itibarıyla elektrikli araçların, satılan yeni araçlardaki oranı yüzde 12 seviyesinde. Yani yılda 90 milyon araç satıldığını varsayarsak bunun 10 milyon civarındaki bölümünü elektrikli araçlar oluşturuyor. 2030’da bu oranın yüzde 40-45 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Elektrikli araç sayısındaki büyük artış neticesinde elektrikli araç komponentleri pazarının da 2030 itibarıyla yaklaşık 440 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Boston Consulting Group’un tahminlerine göre 2030’a kadar dünya genelindeki elektrikli araç stoğunun 225 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna paralel şekilde şarj soketi sayısının da 124 milyon adet seviyesine ulaşacağı öngörülüyor, bu da yaklaşık 42 milyar dolar seviyesinde bir pazar anlamına geliyor.

Öte yandan elektrikli araç pazarındaki yıllık ortalama yüzde 30’luk büyümenin etkisiyle Almanya’nın Avrupa’da bu alandaki en büyük pazar konumunu koruyacağı, İngiltere’nin de kayda değer bir artış sergileyeceği düşünülüyor. Vestel olarak Türkiye’nin en büyük EVC üreticisi ve ihracatçısıyız. Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” bilgisini verdi.

“Bu yıl GES’ler için depolama ünitelerini pazara süreceğiz”

Batarya ve enerji depolama sistemlerinin Vestel Mobilite’nin bir diğer önemli faaliyet alanı olduğunu söyleyen Güler, “Enerji depolama sistemlerinde hem konut hem de sadece toplu kullanım için üretilen modeller giderek önem kazanıyor. Bu alanda da ilk 75kwh ve 300kwh’lık ürünlerini pazara sunan Vestel, 2024’te 5mwh’lik güneş enerji santralleri için kullanılacak depolama ünitelerini pazara sürecek.

Enerji Depolama Sistemleri global pazarının bugün yaklaşık 70- 80GWh seviyesinde bir pazar oluşturduğu tahmin ediliyor. 2030’da ise bu pazarın 400GWh seviyelerini geçeceği öngörülmekte. ESS pazar büyüklüğünün, 2030 yılı itibarıyla yaklaşık 98 milyar dolara erişmesi bekleniyor” dedi.

2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonları 60kW, 120kW ve 150kW, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 180kW, 240kW, 320kW ve 400kW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serisi halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında kuyruk sürelerini 10 ila 45 dakikalık şarj süreleriyle azaltacak.

"TOGG’da hem hissedar hem de tedarikçiyiz"

Vestel’in 2017’de dahil olduğu TOGG projesinde bugün yüzde 23 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Vestel CEO’su Ergün Güler, “Biz TOGG’un sadece hissedarı değil, aynı zamanda tedarikçisi de olmak istedik. Bugün TOGG’un alametifarikalarından yekpare ekranını biz üretiyoruz. Birçok elektrikli araçta olmayan mini LED teknolojisini kullanıyoruz. Elektronik alanındaki bilgi birikimimizi buraya aktardık. Şu an sadece üretici değil, tasarım, yazılım ve Ar-Ge alanında da projeye destek veriyoruz” dedi.

1 MW DC şarj 2025’te satışa sunulacak

Şarj istasyonlarında dünyada en geniş portföye sahip 3 şirketten birinin Vestel olduğunu belirten Ergün Güler, “Bu yıl mayıs ayında 720 kW, 2025 yılının ocak ayında ise 1 MW güç çıkışı sunan EVC’leri satışa sunmaya hazırlanıyoruz. 1 MW güçteki şarjımız ile ortalama 15-20 dakika içerisinde yüzde 20 seviyesinde olan bir elektrikli araç, yüzde 80 şarja ulaşacak” bilgisini verdi.