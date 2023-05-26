Enerji krizini gidermek için yapılan teknolojik yatırımlar artıyor

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte küresel çapta süregelen enerji ve doğalgaz krizi, birçok ülkeyi enerji konusunda verimliliği artırmaya yönelik yatırım yapmaya yönlendirdi. Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023 araştırması, geçtiğimiz yıl enerji verimliliği dahil olmak üzere, farklı bir enerjiye geçiş için yapılan teknoloji yatırımlarının 2021’e göre %19 artarak 1,3 trilyon dolara ulaştığına işaret ediyor. Yatırım yapılan teknolojilerin başında elektrikli radyatörler gelirken, konut ısıtma sistemlerinde 48 yıllık deneyime sahip Carisa, ürettiği radyatörlerle hem enerji ve su tasarrufuna kapı aralıyor, hem de ısı sistemlerindeki estetik algıyı değiştirerek ev dekorasyonundaki trendlere yön veriyor.

Çevre dostu enerji kaynağı yeni nesil radyatörler oldu

Global çapta süregelen enerji krizinin verimlilik ve sürdürülebilirlik politikalarının önemini artırdığına işaret eden Carisa Dizayn Radyatorlerinin Kurucusu Nazım Uyar, konuyu şu sözlerle değerlendiriyor: “Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünyadaki birçok bölgede enerji krizinden dolayı geçtiğimiz kış zorluk yaşandı ve gelecek yıla şimdiden hazırlanmaya başlandı. Vatandaşlar da yüksek enerji fiyatlarından dolayı elektrikli radyatörler gibi alternatif ısı kaynaklarına yöneldi. Çünkü özellikle yeni nesil radyatörler, kullanıldığı her mekanda %50’ye yakın verimlilik elde edilmesini sağlarken, çevre dostu olmasıyla da sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Öte yandan diğer ısınma araçlarına kıyasla daha az bakım gerektiriyor.”

Küresel radyatör pazarı 2022’yi 4,6 milyar dolarla kapattı

Grand View Research’ün açıkladığı veriler, 2022’yi 4,6 milyar dolarla kapatan küresel ısıtma radyatörü pazarının artan taleple birlikte 2030’a kadar 4,8 milyar dolar değerine ulaşacağına işaret ediyor. Üreticiler ise müşterilerinin ihtiyacını karşılamak ve konforlu bir deneyim oluşturmak için teknolojik yenilikleri önceliklendiriyor. Sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu hakkında tüketicilerin bilinçlenmesinin sektörün dinamiklerini belirlenmesinde kritik bir rol oynadığını kaydeden Nazım Uyar, “Son dönemde, özellikle işyeri ve konutlar için elektrikli radyatörlere rağbetin yoğunlaştığını görüyoruz. Ürettiğimiz radyatörlerle yalnızca fonksiyonelliğe değil, estetiğe de önem veriyoruz. Böylece kullanıcıların enerji ve ısı maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlarken, yaşam alanlarına da şıklık katıyoruz” dedi.

Yakın gelecekte İtalya ve Fransa pazarına açılacaklar

Carisa Dizayn Radyatorlerinin Kurucusu Nazım Uyar sözlerini şöyle tamamladı: “Profosyenel ekibimizin arasındaki başarılı tasarımcılarımızla sektör trendlerine yön verecek özgün radyatörler yaratıyoruz. Örneğin Magico isimli radyatörümüz uluslararası tasarım yarışmasında ödül aldı. Bu gibi başarılar, hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Hem yeni işbirliklerine imza atmamıza, hem de yurt dışındaki faaliyet alanımızı genişletmemize kapı aralıyor. Şu an dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Yakın gelecekte de Fransa ve İtalya pazarına gireceğiz. Markalaşma yolculuğumuzu globalde sürdürürken, aynı zamanda ülkemizi daha fazla coğrafyada temsil etmeyi hedefliyoruz.”