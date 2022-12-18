Enerjisa Enerji, dijital sözleşme ve fatura dönemini başlattı

Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende, satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerinin ve kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmeye, sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Enerji sektöründe dünyada tescilli ilk dijital dönüşüm modeli olan E-ternal’ı hayata geçirdikten sonra sektörde bir ilk olarak elektrik enerjisi satışında Dijital Sözleşme ile Satış ve Dijital Fatura projesine imza attı. Sektörün dijital dönüşümüne katkı sunan Enerjisa Enerji tüketiciye sağladığı esnek imkanlarla yenilikçi enerji çözümleriyle de sektöre öncülük ediyor.

Dijital sözleşmeyle 28 ton karbon salımı engellendi

Enerjisa Enerji, dijital sözleşme ile satış projesi olan Dijital E.A.S.Y.ile aktif satış kanallarına ek olarak hizmet verdiği tüm bölgelerde tüketicilerine yönelik enerji enerjisi satış sürecini dijitalleştirdi. Güvenirliği artırmak için NFC teknolojisi ile satış süreçlerinde entegrasyonu sağlayan Enerjisa Enerji, Dijital E.A.S.Y. ile satış sözleşmesinin sadece bir SMS onayı ile kurulmasını gerçekleştirirken, sözleşme şartlarının incelenmesi, müşteri bilgilerinin kontrol edilmesi, arşiv sürecinin tamamen dijitalleştirilmesi ile satış süreçlerini hızlandırdı.

Bununla birlikte sözleşme kurumlarında satış sürecinden kaynaklı müşteri şikayetlerinin toplam başvuru içindeki payında ortalama yüzde 43 düşüş sağlandı. Sözleşme basım, arşivleme, lojistik gibi operasyonel maliyetlerde ise yüzde 85 tasarruf sağlandığı görüldü. Sektörde bir ilk olan Dijital E.A.S.Y. Projesi ile Sardis Ödülleri’nde Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi kategorisinde Altın Sardis, Uluslararası Titan Business Awards’ta ise iki farkı kategoride bir platin bir de altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca dijital sözleşme uygulamasını da hayata geçiren Enerjisa Enerji, toplamda 7 ton kağıt kullanımının ve 28 ton karbon salımının önüne geçti.