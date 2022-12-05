Enerjisa Enerji “Küsmesin Yıldızlar” ile öğrencilerle buluştu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 yıldır devam eden “Enerjimi Koruyorum” projesi ile çocuklara tasarruf bilinci aşılanmaya devam ediliyor. Enerjimi Koruyorum projesi kapsamında, enerji verimliliği kavramını benimsemeleri için 12 yılda 14 ildeki 762 okulda, 300 binden fazla çocuğa ulaşılarak enerji tasarrufu farkındalığı konusunda eğitimler verildi. Adana’da sergilenen “Küsmesin Yıldızlar” adlı tiyatro oyunu ise 1000’e yakın çocuk tarafından izlendi.

2010 yılından bu yana her yıl yenilikler eklenerek devam eden “Enerjimi Koruyorum” projesi, eğitici tiyatro oyununun yanı sıra eğitimlerini yaygınlaştırarak dijital/mobil oyun (aplikasyon) ile gelişimini sürdürdü. IOS ve Android platformlarından 100 binden fazla indirilen oyunla beraber 2010’dan beri yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşan proje, gelecek nesillere doğru enerji kullanımı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.