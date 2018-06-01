Enerjisa Üretim, önceliğine rüzgar ve güneşi aldı

01 Haziran 2018

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Armanç Ekinci, şirketinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerjisa Üretim olarak elektrik üretimi ve ticaretinden oluşan iki ana iş kolunda büyük bir portföyü yönettiklerini aktaran Ekinci, su anda 5 farklı kaynaktan oluşan dengeli bir enerji üretim portföyüne sahip olduklarını vurgulayarak, bu portföyde 12 hidroelektrik, 3 doğalgaz, 2 rüzgar enerjisi santrali (RES), 2 güneş ve bir linyit santrali bulunduğunu söyledi.

Şirketin kurulu gücü içerisinde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 44'e ulaştığına dikkati çeken Ekinci, "5 milyar euroyu aşan bir yatırımla ortaya çıkan 3 bin 607 megavatlık kurulu gücümüzle özel sektörün en büyük enerji üretim şirketiyiz. Yenilenebilirin yanı sıra yerli kaynaklar da düşünüldüğünde, bu iki unsurun portföyümüzdeki payı ise yaklaşık yüzde 56'yı buluyor. Bu önemli oran, portföyümüzün rekabetçiliğinin yanı sıra, ülkemizin enerji arz güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Kurulu güçteki payımız yüzde 4,5"

Ekinci, Türkiye'deki kurulu güç içerisindeki paylarını yüzde 4,5’e, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar paylarının da yüzde 7,3’e yükseldiğini kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla portföy yatırımlarını büyük ölçüde tamamladıklarını anlatan Ekinci, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilk güneş yatırımlarımızı Karabük (7 megavat) ve Bandırma'da (2 megavat) devreye aldık. Ayrıca, Adana Seyhan Havzası’nda 62 megavat kurulu güçte Doğançay Hidroelektrik Santralimizi devreye aldık. Halen inşa halinde bir yatırımımız bulunmuyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin geçen yılki RES yarışmalarında bağlantı hakkı kazandığımız 65 megavat gücündeki Erciyes RES için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Ocak'ta 'ÇED Olumlu' kararını verdi. Böylece, Erciyes RES bağlantı hakkı kazanan 85 proje içerisinde ÇED kararını alan ilk proje oldu. Şu anda, 65 megavatlık Erciyes RES için izin süreci devam ediyor. 30 megavatlık Balıkesir ve 21 megavatlık Dağpazarı rüzgar enerjisi santrallerimizde kapasite artış hakkını aldık. Bu iki santralin de proje geliştirme sürecine devam ediyoruz. Üretimde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi oluşturuyor."

"Net satışlar yüzde 20 artışla 1,1 milyar lira"

Üretimin yanı sıra, elektrik ticaretinde de sektör lideri olduklarını hatırlatan Ekinci, elektriğin piyasa takas fiyatının 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını, fakat üretim maliyetlerinin de aynı şekilde yükseldiğini söyledi.

Ekinci, özellikle üretimlerinin büyük bir kısmına kaynak oluşturan doğalgazın fiyatının aynı dönemde yüzde 25 arttığına işaret ederek, "Bu dönemde operasyonel mükemmeliyet odağımızla zorlu pazar koşullarına rağmen üretim hacmini artırmak, ticaret optimizasyonunda değer yaratmak için çalıştık. Böylece artan belirsizliklere, yağışların düşük seyretmesine ve elektrikte arz fazlasına rağmen, santrallerimizde emre amadelikle ilk çeyrekte başarılı bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgaz tedariğinde yeni kaynak ve anlaşmalarla artı değer yarattıklarını aktaran Ekinci, "2018 yılının ilk çeyreğinde net satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti." bilgisini de paylaştı.

Türkiye'nin en büyük yerli linyit santrali olan Tufanbeyli Santrali'nde büyük bir bakım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekinci, "Önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliği maksimum düzeyde sağlayabilen ve portföy çeşitliliğiyle dengeleyebilen şirketlerin daha başarılı olacaklarını, yerli kaynaklara dayalı verimli teknolojilere yatırımın devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Enerjisa'nın hissedarları Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON tarafından, geçen yıl mart ayında yeniden yapılandırmaya gidilerek dağıtım ve satış iş kolunun, üretim ve ticaret faaliyetinden ayrılması kararlaştırıldı. Böylece, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim olmak üzere iki şirket ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA