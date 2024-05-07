Enerjisini ‘güneş’ten çeliğini ‘hurda’dan üretecek

Başak Nur GÖKÇAM

Çelik endüstrisi, tek başına küresel karbon emisyonlarında yüzde 25’lik bir paya sahip olduğu için sektör temsilcilerinin bu alandaki çalışmaları da sürdürülebilirlik hedefleri açısından büyük önem taşıyor. 2050 yılında sıfır emisyon olmayı hedefleyen Hasçelik, sürdürülebilir üretim konusunda belirlediği yol haritasını ‘çeliğe olan talebin artması’, ‘gelişmiş ekonomilerde gelenekse imalat endüstrilerinin gerilemesi’, sektörün karbondan arındırılmasının acil ihtiyacı’ ve ‘değişen dünyada rekabetçi olmak’ üzere dört temel trend etrafında yönlendirdi.

“Tüm üretimi hurdadan yapmayı planlıyoruz”

2023 yılında, sürdürülebilir iyileştirmeler adına çelikhane tesisine yatırım yaptıklarını hatırlatan Hasçelik CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, “Çelikhane yatırımımız yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Bu tesisimizde, madenden elde edilen cevher yerine, kullanılmış ve hurdaya ayrılmış ürünlerden çelik üretiyoruz.

Çelikhanemizin işletmeye geçtiği andan itibaren tüm üretimimizi hurda çelikten yapmayı planlıyoruz. Bu yaklaşım, yeni madenlerin açılmasının yol açtığı çevresel ve ekonomik yükü önemli ölçüde azaltıyor. Böylece, ülkemizin ve dünyanın çevreye olan olumsuz etkisini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda geri dönüşüm ekonomisine de katkı sağlıyoruz” dedi.

Temiz enerjiye yatırım yaparak, 2024’te elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü güneş enerjisinden karşılamayı ve 2030 yılına kadar enerji verimliliğini yüzde 30 artırmayı planladıklarını söyleyen Faydasıçok, “Enerji maliyetlerini düşürebilmek adına GES yatırımlarını her zaman gündemde tutuyoruz çünkü hem ülkemiz hem de sanayiciler için en büyük girdilerin başında enerji yer alıyor. Gelişmişliği sürdürülebilir hale getirmek için sanayinin payını artırmamız; bu anlamda sanayide de yenilenebilir enerji kullanımını ön planda tutmak önemli hale geliyor.

Bu yıl içinde 3 ayrı tesise, 35 mega watt’lık, toplamda 22 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santralı yatırımı yapacağız” dedi. Çeliğe olan talebin artmasıyla, üretim kapasitesini artırarak, talebi karşılamak için çalıştıklarını belirten Faydasıçok, "Gelişmiş ekonomilerdeki geleneksel imalat endüstrilerinin gerilemesi özelinde, yenilikçi ve verimli üretim süreçlerine yatırım yaparak, sektörde rekabet avantajı yakalamayı hedefliyoruz.

Özellikle karbon emisyonlarının düşürülmesinden bahsedersek kısa vadeli stratejiler belirlemek her zaman doğru olmayabiliyor. Bu bağlamda kısa vadeli yatırımlardan ziyade orta-uzun vadede, temelleri sağlam adımları önceliklendiriyoruz” dedi. Dünya Çelik Derneği verilerine göre 2024 ocak ayında dünya çapında ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı yılına kıyasla yüzde 1,6 düşüşle 148,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Çin yüzde 6,9 azalışla 77,2 milyon ton, Hindistan yüzde 7,3 artışla 12,5 milyon ton çelik üretti. 2024 yılının ilk ayında, Türkiye’nin ham çelik üretim hacmi, önceki yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 24,7 artarak 3,2 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu artışla Türkiye, Almanya’yı geçerek dünya sıralamasında 7’nci sıraya yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2024 yılında, mevcut kapasiteler ile birlikte, 2021 yılında ulaşılan 40,4 milyon tonluk üretim seviyesine ulaşılmasını öngörüyor.

"SOHA felsefesi benimsedik

Hasçelik olarak geçen yıl Sürdürülebilirlik Komitesi kurduklarını belirten Hasçelik CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, “Komitemizde, genel itibarıyla sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak için eğitimler düzenliyoruz. 2024 yılı başında OKR sistemine geçiş yaptık. Bu yeni yaklaşım, hedeflerimizi daha net belirlememize ve stratejilerimizi daha etkin uygulamamıza imkân tanıyacak. Bu yıl itibariyle, “Stratejiye Odaklan, Hizalan, Aksiyona Geç” kısaca SOHA felsefesini benimseyerek, motivasyonumuzu ve performansımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Atık geri dönüşüm oranı %99

Atık yönetimi ve malzeme verimliliğinde iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Hasçelik CEO Adnan Naci Faydasıçok, “Atıklarımızı geri dönüştürme oranımız yüzde 99’a ulaştı Yaptığımız çalışmalar neticesinde sıcak üretim tesisimiz ve Konya üretim tesislerimiz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Yakın zamanda tüm üretim tesislerimiz Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olacak” dedi.