“Enflasyon, fiyatlarla birlikte mutsuz müşteri sayısını da ciddi artırmış”
Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi Araştırması, yüksek enflasyon ve buna bağlı artan fiyatların markaların müşterileriyle olan ilişkisine de ciddi hasarlar verdiğini gösteriyor. Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, bu yılki endekste sürekli artan mal ve hizmet fiyatları ile yüksek enflasyonun ticari yaşama olan negatif etkisinin net olarak görüldüğünü söyledi.
Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2024 sonuçlarına göre; araç kiralama, akaryakıt, sigorta, erkek giyim ve fast food gibi bazı sektörlerin enflasyon ve fiyat artışlarının negatif etkisinden diğer sektörlere oranla daha az etkilendiğinin gözlendiğini ifade eden Özüm Acar, altın ve mücevherat, alkolsüz içecek, gıda, beyaz eşya, elektronik eşya, perakende, hazır giyim ve iç giyim gibi sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde genel müşteri memnuniyetinde ciddi düşüşler yaşandığının altını çizdi.
Türkiye İtibar Akademisi’nin Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğü ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği ve bu yıl 40 farklı sektörden markaların mercek altına alındığı Müşteri Memnuniyeti Endeksi‘nde çarpıcı sonuçların olduğunu belirten Acar, “Müşteri memnuniyeti markalar için olmazsa olmaz kriterdir. İşletmeler rekabet ortamında başarılı olabilmek için müşterilerini memnun etmelidir. Markaları yeniliğe ve üretime iten güç müşterilerinin sadakati ve devamlılığıdır. Yani markalar için yeni müşteri kazanmak kadar, müşterileri elde tutmak da hayati önem taşır” diye konuştu.
“Bazı sektörlerde pek çok marka bu yıl sınıfta kaldı”
Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nde katılımcıların cevaplarının deneyim odaklı olduğundan Türkiye İtibar Akademisi’nin diğer araştırmaları olan özellikle Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarının sonuçlarına göre büyük farklılıklar içerdiğini belirten Acar, “Araştırma sonucunda öne çıkan markalar incelendiğinde tüm ses grupları dahil “fiyat – performans” ürünlere sahip markaların daha yüksek memnuniyet oranına sahip olduğu görülüyor.
Bu sonuçta da fiyat artışları ve enflasyonun müşterilerin markalara duyduğu memnuniyeti olumsuz yönde etkilediği anlaşılıyor. Hayat pahalılığı tüketici davranışlarını ciddi ölçüde etkilemiş oldu. Bazı sektörlerin genel memnuniyet oranında da geçtiğimiz yıla göre önemli değişimler söz konusu oldu.
Özellikle araç kiralama, akaryakıt, sigorta, erkek giyim ve fast food gibi bazı sektörlerde olumlu yönde değişim görülürken, altın ve mücevherat, alkolsüz içecek, gıda, beyaz eşya, elektronik eşya, perakende, hazır giyim ve iç giyim gibi sektörlerde ise genel müşteri memnuniyetin ciddi oranda düştüğü görülüyor. Geçmişe oranlar pek çok marka bu yıl müşteri memnuniyetinde sınıfta kaldı” dedi.
Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2024 Araştırması’nda ‘alfabetik sıralama’ya göre sektörlerinde dereceye giren markalar şunlar:
AHŞAP PARKE ve AHŞAP KAPI ÜRÜNÜ: AGT, Çamsan, Koçtaş, Kronospan, Yıldız Entegre
AKARYAKIT: BP, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Türkiye Petrol
ARAÇ KİRALAMA: Avis, Budget, Nissa, Otoplus, Yolcu360
ALKOLSÜZ İÇECEK: Cappy, Coca Cola, Çaykur, Fanta, Uludağ
ALTIN VE MÜCEVHERAT: Altınbaş, Altınkaynak, Atasay, Blue Diamond, ZEN Pırlanta
BANKACILIK: Akbank, Garanti, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası
BEYAZ EŞYA: Arçelik, Beko, Bosch, Samsung, Vestel
BEYAZ ET: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç
BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ: Civil, Dalin, Ebebek, Panço, Uni Baby
BİSKÜVİ, ŞEKERLEME VE ÇİKOLATA: Eti, Haribo, Nestle, Torku, Ülker
KÜÇÜK EV ALETLERİ VE ANKASTRE: Arçelik, Arzum, Fakir, Philips, Sinbo
ELEKTRONİK EŞYA: Apple, Arçelik, LG, Samsung, Vestel
ERKEK GİYİM: Altınyıldız, Hugo Boss, Kiğılı, LC Waikiki, Mavi
ELEKTRONİK PERAKENDE: Apple, Arçelik, Samsung, Teknosa, Vestel
ENERJİ: Aksa Doğalgaz, Cengiz Enerji, Enerjisa, EÜAŞ, Zorlu Enerji
DİJİTAL BANKACILIK UYGULAMASI: Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası
E TİCARET SİTESİ: Amazon, Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti
FAST FOOD (Yerli): HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Tavuk Dünyası, Terra Pizza
FAST FOOD(YABANCI): Burger Kıng, Domino's Pizza, KFC, McDonald's, Popeyes
HOLDİNG: Doğuş Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
İNŞAAT: Ağaoğlu İnşaat, ATA İnşaat, GAP İnşaat, Limak, Rönesans
KAĞIT HAVLU ve TUVALET KAĞIDI: Familia, Maylo,Papia, Selpak, Solo
KARGO: Aras Kargo MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo
MOBİLYA: Bellona, Doğtaş, Enza Home, İstikbal, Kelebek
MUTFAK VE BANYO TEZGAHI: Cerva, Dekton Tezgah, Dominox Tezgah, Silestone Tezgah, Vitra
OTOMOBİL: BMW, Ford, Mercedes Benz, Peugeot, Volvo
PİZZA (YERLİ): Domino's Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Pizza Time
PİZZA (YABANCI): Domino's Pizza, Little Caesars Pizza, Papa John's, Pizza Hut, Sbarro
PORSELEN ve ZÜCCACİYE ÜRÜNÜ: Güral Porselen, Jumbo, Karaca, Korkmaz, Paşabahçe
SİGORTA: AgeSa, Aksigorta, Anadolu Sigorta, AXA, Unico Sigorta
SÜPERMARKET: A101, BİM, Metro, Migros, Şok
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku
SPOR GİYİM: Adidas, Hummel, Nike, Puma, Vans
KADIN GİYİM: Koton, Lc Waikiki, Mango, Mavi, Zara
İÇ GİYİM: Dagi, Penti, Seher Yıldızı, Suwen, Tutku
EV TEKSTİLİ: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç
KADIN HIJYEN ÜRÜNLERİ: Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Sleepy
KOZMETİK: Avon, Flormar, Gratis, Nivea, Farmasi
ŞAMPUAN ve ŞAÇ BAKIM ÜRÜNÜ: Blendax, Clear Men, Elseve, Pantene, Urban Care
E TİCARET SİTE: Amazon, Getir, Hepsi Burada, Trendyol, Yemek Sepeti
VİTRİFİYE VE SERAMİK: Ege Seramik, Hitit Seramik, Kale Seramik, Turkuaz Seramik, Vitra
Araştırma metodolojisi: Müşteri Memnuniyeti Araştırması 3 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye NUTS sınıflaması kullanılarak 3 ayrı şekilde gruplandırılmaktadır. Bu gruplamalar NUTS 1: 12 bölge, NUTS 2: 26 bölge ve NUTS 3 81 il şeklindedir. Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla görüşmeler 26 bölgeden rastgele olarak seçilen yaklaşık 15 bin kişinin aranması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hata payı %95 güven düzeyinde ±%3,50’dir. Araştırmaya katılan katılımcıların bölge, yaş, eğitim, ses grupları ve cinsiyete göre dağılımları sırasıyla Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te görülmektedir. Yaş, cinsiyet, bölgesel, ve ses grupları anlamında hedeflenen kotalara ulaşılmıştır. Hedeflenen kotalarda görülecek olan küçük sapmalar hata payı dahilindedir. Araştırma genel sıralamaları, memnuniyet ortalaması yüksek ve düşük sektörler olmak üzere tüm parametrelerde 2’ye ayrılarak yapılmıştır. Bunun sebebi ise; bazı sektörlerin genel memnuniyet ortalamalarının birbirilerinden büyük farklılık göstermiş olmasıdır