“Enflasyon ve kur baskısını verimlilikle telafi ettik”

Polisan Holding'in 2023'ün ikinci çeyreğine ait konsolide finansal sonuçlarına göre, şirketin konsolide gelirleri yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2 milyar 172 milyon 395 bin TL'ye yükseldi. Yılın ilk 6 ayında şirketin net karı ise 103 milyon 937 bin 265 TL oldu. Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, salgın sonrası hissedilen yüksek enflasyonla küresel ölçekte verilen mücadelenin resesyon risklerinin artmasına neden olduğunu belirtti.

“Yakaladığımız ivmeyi yukarıya taşıyacağız”

Rusya-Ukrayna savaşının ise bu etkileri başta Avrupa olmak üzere bölgesel olarak daha da şiddetlendirdiğini ifade eden Dinçerler, şöyle devam etti: "2022'nin üçüncü çeyreğinden itibaren süregelen talepteki daralmanın etkileri ülke olarak ihracatımızı ciddi şekilde etkilemiş durumda.

Bununla birlikte şubat ayında gerçekleşen ve 'yüzyılın afeti' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra seçim atmosferi de ekonomide yatırım ve harcamaların ertelenmesine yol açtı. Polisan Holding olarak biz de dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederek stratejilerimize entegre ediyoruz.

Enflasyon ve kur baskısıyla artan operasyonel maliyetlerimizi, bir yandan gelirimizi artırarak, bir yandan operasyonel verimliliklere odaklanarak telafi etmek üzere önlemlerimizi alıyoruz. Resesyon risklerinin arttığı ve kur ataklarının yaşandığı bir dönemde ivmemizi yukarı kaydırdık. Ancak kimya sektörü Avrupa'daki resesyon riskinden etkilenmeye devam ediyor. Yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi yılın geri kalanında daha yukarı çekecek önlemlerimizi aldık."

Avrupa'daki resesyon etkili

Dinçerler, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre gelirlerini artırdıklarını belirterek, "Polisan Kimya'nın ilk 6 aylık finansal performansı, enflasyonun döviz kurlarındaki artıştan yüksek seyretmesi ve Avrupa'daki resesyonun etkisiyle düşen satış fiyatları ve ihracat hacmi nedeniyle önceki yıla göre düşüş sergiledi" ifadesini kullandı.