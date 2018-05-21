Enka, Irak'ta yeni projeye başlıyor

21 Mayıs 2018

Enka İnşaat ve Aloreen Investment arasında Irak Basra'da 74 milyon dolar değerinde "Umm Qasr Basra çok amaçlı terminal, konteyner terminal sahası 5, rıhtım duvarı ve deniz işleri" projesi imzalandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Irak Basra'da Umm Qasr Limanı içerisinde yer alan projenin mühendisliği ve inşasının Enka tarafından yapılacağı belirtildi.

Toplam 74 milyon dolar olan ve 14 ayda tamamlanması öngörülen projenin beton bloklu rıhtım özelliği taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Reuters