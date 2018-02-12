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Entek'te sermaye artırımına gidiliyor

Koç Holding ve Aygaz iştirakleri Entek'in 411.5 milyon TL sermaye artırımına katılacak.

Entek'te sermaye artırımına gidiliyor
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Koç Holding ve Aygaz iştirakleri Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin sermayesinin 411.5 milyon lira artırılmasına iştirak edeceklerini açıkladı.

Koç Holding ve bağlı ortaklığı Aygaz'ın Entek'te yüzde 49.6'şar payları bulunuyor

Şirketler cuma günü yaptıkları açıklamada sermaye artırımının 411.1 milyon liralık kısmının nakden yapılacağını ve tutarın 1 Mart'a kadar ödeneceğini belirtti.

Entek'in sermayesi 411.5 milyon lira tutarındaki artırım sonrası 950 milyon liraya yükselecek.

Kaynak: Reuters

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