Enuygun Inovasyon'dan yapay zeka alanında önemli adım

Wingie Enuygun Group'a bağlı ENUYGUN İnovasyon şirketi, yapay zeka teknolojileri üzerine çalışarak seyahat sektörü için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu alanda yaptığı çalışmalar arasında bulunan kuruluş aşamasındaki tohum turu için 50 bin dolarlık yatırım alan şirketin hedefi; sektörde yapay zeka çözümlerine öncülük etmek, seyahat edenlere kişiselleştirilmiş seyahat önerileri verebilen ve müşteri hizmetleri süreçlerini otomatikleştiren ürünlere imza atmak.

Veri analizleriyle kişiye özel öneriler

Wingie Enuygun Group Teknoloji Direktörü Behçet Mutlu, "Müşterilerimizin geçmiş aramaları ve rezervasyonlarından toplanan verilerini analiz ederek en uygun ve kişiye özel seyahat seçeneklerini öneren sistemler geliştiriyoruz. Çağrı merkezi altyapısına yapay zeka teknolojisini entegre ederek Türk çağrı merkezi çalışanlarının tüm dillerde hizmet verebilmesini sağlıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin global seyahat ve turizm pazarında güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamak ve bu alanda örnek bir ülke olarak öne çıkması" dedi.

Türkiye'den tüm dünyaya hizmet...

Yabancı dilde yapay zeka uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte, istihdam olumlu yönde etkileneceğini belirten Mutlu, "Bu teknoloji, çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri alanında daha geniş bir kitleye hitap etmemizi sağlayacak ve böylece müşteri memnuniyetini artıracak. Yabancı dil bilen personel ihtiyacı azalırken, yapay zeka teknolojisi ile desteklenen seyahat uzmanlarına olan talep artacak. Bu sayede, uzmanlaşmış seyahat danışmanlarımızın iş gücünü daha verimli kullanarak, hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile tüm dünyaya Türkiye’den hizmet veren daha fazla seyahat uzmanı istihdam etmeyi planlıyoruz. Özellikle İngilizce ve Arapça konuşan müşterilere anında ve etkili hizmet sunarak, global pazarda rekabet gücümüzü artıracağız. Aynı zamanda, yapay zeka teknolojisini kullanan çağrı merkezlerimiz, farklı dillerde hizmet verebilme kapasitesine sahip olacak, bu da uluslararası müşteri tabanımızı genişletecektir" dedi.