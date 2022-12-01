Enza Home’dan tasarım tüyoları

Kış aylarında yoğun zaman geçirdiğimiz oturma ve yatak odaları, evin en çok dekore edilen alanları… Oturma ve yatak odalarında yapılacak küçük dokunuşlar evlerin yaşayacağı kış yolculuğuna devam etmesini sağlıyor. Kış aylarına yakışan yün, kadife ve deri gibi sıcaklık veren malzemeler ev tekstil ürünlerinde hâkimiyetini sürdürüyor. Hem modern hem romantik bir yatak odası düzenlemek için yatak odası takımını pastel renkli kumaşlarla birleştirecek puf gibi detaylar kullanmak kışın, konfordan ödün vermeden şıklığı yakalamayı sağlıyor. Özelikle puflarda soğuk renkleri tercih etmek evlerde kış tonunun yakalanmasını sağlarken fonksiyonellikleri sayesinde kışın rahat etmenize de imkân tanıyor.

Modern stiliyle dinlenme anlarını keyifli bir hale getiren koltuk tasarımları, birçok farklı tarza uyum sağlıyor. Bulunduğu mekânın dekorasyonunu iyi bir şekilde tamamlayan ahşap mobilya ve aksesuarlar, odalara hem estetik hem de sıcak bir doku kazandırıyor. Keten dokulu krem ve bej renkli tasarımlar ise kış ile uyum yakalıyor.

Doğru halıyı seçmek evi kışa göre hazırlamak için en önemli adımlardan birisi. Çeşitli renk ve modellerden tarzınıza uygun olacak dinamik ve modern bir halı seçimi, doğal renk geçişleri sayesinde odalara çağdaş bir estetik dokunuş katıyor. Mekânlara sıcaklık katan yumuşak ve zemini kaplayan büyük halılar ise görünümleriyle dikkat çekiyor.

Konforu ve fonksiyonelliği bir araya getiren puflar

Yatak odalarına zarif ve modern bir görünüm kazandıran Basel Puf, özgün tarzıyla dikkat çekiyor. Krem tonu ile yumuşak dokusunun hissedildiği silindir şeklindeki orijinal tasarım ise konforlu bir kullanım deneyimi sunarken, aynı zamanda yaşam alanlarının dekorasyonuyla uyum yakalıyor.

Estetiği ve konforu bir araya buluşturan Dorian Puf, ortasındaki gold bant detayı ve kapitone dikişleri ile yaşam alanlarına dingin ve güçlü bir hava katıyor. Silindir şeklindeki yapısı fonksiyonel ve rahat bir kullanım sunuyor. Dikişlerle sağlamlaştırılan deri kumaşı, uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Mekânın herhangi bir köşesinde konumlandırıldığında rahatlıkla şık bir görünüm sergilemeye başlayan Loreto Puf, sade ve modern tasarım çizgisi ile hem oturma amaçlı hem de dekoratif aksesuar olarak iyi bir seçenek.

Doğal renk geçişleri ile modern bir görünüm yaratan halılar

Tasarıma modern ve dinamik bir etki veren ve geometrik desen uygulaması ile dikkat çeken Terral Halı, doğal renk geçişleriyle mekânlara çağdaş bir estetik dokunuş katıyor. 5 ayrı boy alternatifi ile farklı metrekarelere uyum sağlarken, tüy dökmeyen çift katmanlı yapısı ile konforlu ve kullanışlı bir tasarım sunuyor. Enza Home'a özel tasarımıyla öne çıkan Terral Halı, modern estetiğini dayanıklı yapısıyla tamamlıyor.

Yalın renk geçişleri ve sık dokumasıyla yaşam alanlarına modern bir şıklık katan Nibare Halı, estetik ve işlevselliği bir araya getiren çağdaş dekorasyon kurgularını tamamlıyor. Çift katmanlı yapısı ile dayanıklı bir tasarım sunarken, tüy dökmeme özelliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor. 5 ayrı boy alternatifi ile farklı dekorasyon tercihlerine cevap verirken şıklığıyla mekânları zenginleştiriyor.

Kış günlerinde rahatlığıyla keyfinizi katlayacak koltuklar

Fonksiyonel tasarımıyla fark yaratan Melbourne 3'lü Koltuk, özel tasarımını yansıtan kırışık ve esnek görünümünün yanı sıra sırt kısmında bulunan kaz tüyü katman ile trendlere uygun bir tarz oluşturmaya yardımcı oluyor. Çok katmanlı sünger ve S yay hibrit teknolojisiyle de yüksek konfor vadediyor.

Modern stili ve şık tasarımıyla dikkat çeken Melbourne Berjer, oturma alanlarına konfor kazandırıyor. Şık ve uyumlu tarzıyla dikkat çeken tasarımı ise bulunduğu mekânın dekorasyonunu tamamlıyor. Koyu meşe ve küllü meşe alternatifleri ise diğer mobilyalara uyumlu seçimler sunuyor.

Buklet kumaş uygulamasıyla dekorasyon trendlerine uyum sağlayan Swan 3'lü Koltuk, oturma odalarında sıcak ve konforlu bir atmosfer yaratmak isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Yaşam alanlarında mobilyaların ve dekoratif eşyaların uyumunu vurgulamaya yardımcı olan özgün tasarım detayları ise şık ve kullanışlı alanlar oluşturmaya imkân tanıyor.