Enza Home’dan televizyon keyfini artıran TV üniteleri

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte zamanımızı daha çok evde geçirmeye başlıyoruz. Evde yapılan keyifli aktivitelerden biri olan televizyonda dizi ve film izlemek ise zamanımızın eğlenceli ve daha iyi geçmesini sağlıyor. Ancak kış gecelerinin yıldızı olan televizyonu izlerken sadece ekranı görmüyoruz. Televizyon üniteniz de her zaman gözünüzün önünde yer alıyor. Estetik zevkinize hitap etmeyen bir TV ünitesi tüm keyfinizi kaçırabiliyor. Tam da bu noktaya odaklanan Enza Home, bulunduğu yerin havasını tamamen değiştiren, farklı zevklere hitap eden TV ünitelerini kullanıcılara sunuyor. Enza Home’un Riga ve Loreto TV üniteleri, şık tasarımlarıyla salon ve oturma odalarının odak noktası oluyor. Raflı ve dolaplı tasarımlar ile her dekorasyona uyum sağlayan modeller, odanın atmosferini değiştirerek kış aylarında harika vakit geçirmenize olanak tanıyor.

Modüler tasarımı sayesinde farklı kombinasyonlar oluşturma imkanı sunan Riga TV Ünitesi, aynı zamanda sofistike ve rafine tarzı ile mekanlara yenilik getiriyor. Dingin ve renk geçişlerini metal ve deri görünüm detaylarıyla zenginleştiren Riga TV Ünitesi, yaşam alanlarında çağdaş bir atmosfer yaratıyor. 5 farklı modül alternatifi bulunan Riga TV Ünitesi’nin kapak yüzeylerinde kullanılan siyah deri desenli metalik görünüm ve siyah çizgisel tasarım şık ve lüks bir dokunuş olarak öne çıkıyor.

Modüler yapısı sayesinde küçük ya da büyük fark etmeksizin tüm mekanlara kusursuzca uyum sağlayabilen Loreto TV Ünitesi ise dinamik ve modern tarzı ile bulunduğu ortamı samimi bir alana dönüştürüyor. Seriye özel açık ceviz ve kırık beyaz renk kombinasyonuyla rafine bir şıklık sunan Loreto TV Ünitesi, çok yönlü modüler tasarımının sağladığı fonksiyonel avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca 8 farklı modülü ve çoklu kombinasyon oluşturabilme seçeneğiyle yaşam alanlarını görsel olarak zenginleştiren ürün, hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilen kitaplık bölümüyle modern estetiği, maksimum işlevsellik ile birleştiriyor.