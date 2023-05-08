Epsan, depremzede çocukların eğitimine destek olmak için koştu

Sektörde sorumluluk projeleri ile de topluma değer katan Epsan, bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğa umut olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında bölgede çalışmalarını sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” kampanyasına destek sağladı. Tarihi Yarımada Parkuru’nda gerçekleştirilen N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu’na gönüllü koşu takımı ile katılan Epsan, 95’ten fazla çocuğun bir yıllık eğitim masrafına katkıda bulundu. 15 Mayıs’a kadar devam eden bağış kampanyaları ile desteğin artırılması hedefleniyor.

"Epsan olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bu tarz projeleri çok kıymetli bulduklarını belirten Epsan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Efe, “Epsan olarak sadece ürünlerimizle değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma fayda sağlamayı çok önemsiyoruz. 6 Şubat’ta meydana gelen, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaralarını henüz sarabilmiş değiliz ve bunun için önümüzde uzun bir süreç var. Bölgenin ve vatandaşların yeniden ayağa kalkması için Epsan olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu süreçte deprem bölgesindeki çocukların eğitimine destek olmamıza ve İstanbul Yarı Maratonu’na katılmamıza vesile olan TEGV’e teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle yaralarımızı sarmayı ve yeniden ayağa kalkmayı diliyorum” diye konuştu.