Er Yatırım, otelcilikte 'egosuz' büyüyecek

13 Şubat 2018

Handan Sema CEYLAN

Four Points by Sheraton markasının Türkiye’deki stratejik yatırımcısı Er Yatırım, markalı şehir otelciliğinde ‘egosuz’ büyüyor. Genel Müdür Ferzan Çelikkanat, “Kendi kullanıcı deneyimlerimize konsantre olduk. Müşterilerin beklentisi İtalyan mermeri değil konfor ve hız sağlayacak bir iş oteli” diyor.

Markalı şehir oteli konseptiyle her yıl bir otel açmayı hedefleyen Er Yatırım, geçen İzmir’de açtığı ilk otelinin ardından bu sene sonunda da Kağıthane’deki otelini hizmete almaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük otelcilik gruplarından Marriott’un sahip olduğu Four Points by Sheraton markasının Türkiye’deki stratejik yatırımcısı Er Yatırım, markalı şehir otelciliğinde Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat’ın tabiriyle ‘egosuz’ büyüyecek.

Uluslararası bir zincirle hareket etmenin önemine değinen Er Yatırım Turizm ve İnşaat AŞ Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, ayrıca “Kendi kullanıcı deneyimlerimize konsantre olduk” diyor ve 4 noktaya odaklanarak, egosuz hareket ettiklerini belirtiyor. Çelikkanat, “Bizim müşterilerimizin beklentisi yerdeki İtalyan mermer değil. Onlara konfor ve hız sağlayacak bir iş oteli” ifadelerini kullanıyor ve şunları söylüyor: Bunun için 4 temel noktamız var. Birincisi çok hızlı bir check in- check out. Müşterilerimiz hızla giriş çıkışlarını yapmalılar. İkincisi hızlı ve güvenli internet. Biz de konaklayanlar işlerini en hızlı şekilde halledebilmeliler ama bunu güvenli gerçekleştirmeliler. Üçüncüsü çok iyi bir yatak. Zaten otellerde yabancılık çekiyoruz. İş stresi ile dolu bir günün ardından uyku çok önemli. Son olarak da, sağlam bir kahvaltı. Müşterilerimizin güne iyi başlamasını istiyoruz. Lezzetli ama bunan yanında sağlıklı üretilmiş ürünlerin olduğu bir kahvaltı yapmalılar. Bu dört faktör çok önemli. Bizim için pahalı dekorasyon malzemelerinin değil, konforun önemi var. Egomuzu bir yana bırakarak ama ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap vererek büyüme sağlayacağız.”

Turizme KDV iadesi talebi

"Bütçeden rakip ülkelerimiz arasında en düşük payı biz alıyoruz. Evet bir olumlu tablo var ancak bu da tur operatörlerinin başka ülkede kar marjları düşük olduğu için bize dönmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca her şey dahil sistemi ise ülkeyi yatakhaneye çevirmekten başka bir şey değil. Onun için turizmde yapacak çok şey var. Biz ilgili bakanlarımızla turizme KDV iadesi hakkı tanınması için görüşmeler yaptık. Bizleri dinlediler. Umarım bu anlamda bir adım atılır."

6 otel için 220 milyon dolar

Hizmete aldıkları Bayraklı’daki 10 katlı Four Points by Sheraton İzmir’in, ticaretin kalbinin attığı yerde olduğunu kaydediyor Çelikkanat, “4 dubleks loft olmak üzere 110 balkonlu oda, 5 toplantı salonu, bir restoran ve bir bardan oluşan otelde engelliler için de odalar var. Bu yıl devreye alacağımız otelimiz de Kağıthane’de yine toplantılar için uygun bir yer olacak” diyor.

Çelikkanat, bunun dışında Gebze’de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde bir otel yatırımları olduğunu, bunun da Osmangazi Köprüsünün tam karşısında yer aldığını dile getiriyor. Çelikkanat, ayrıca Ataşehir, Kartal ve Eminönü’nde bir han dahil toplamda 6 otel için çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor. Bu 6 otel için arazi dahil yatırım tutarlarının da 220 milyon dolar olduğunu söylüyor...

"Bardağın dolu tarafından bakarız..."

Çelikkanat, turizmde kriz döneminde yatırımda olmalarının hatırlatılması üzerine, “Bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Kriz ortamında yatırımdaydık ama bu sayede alımlarımızı çok uygun şekilde gerçekleştirdik. Yatırımlarımızı akılla yaparız, bu nedenle de ayaklarımız sağlam yere basar, moralimiz bozulmaz” görüşlerini paylaşıyor.

"Turizm bir holding gibi yönetilmeli"

Ferzan Çelikkanat, ülke turizminin gelirinin artırılması, markalaşmanın sağlanması için bir holding gibi yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Çelikkanat, “Bu holdingin de bir CEO’su olmalı. Ülkenin cari açığını kapatmakta büyük payı olan turizm sektörü için bu çalışma yapılmalı” diyor.

Yurt dışında yatırım için iki ülke markajda

Türkiye’deki 6 otelin ardından yeni hedeflerinin Avrupa’da bir otel olduğunu da kaydediyor, Çelikkanat.

“Şimdi Avrupa’da araştırma yapıyoruz. İngiltere ve Almanya’yla ilgileniyoruz. Ama burada da Londra, Berlin gibi merkezlere bakmıyoruz. Otel açığının olduğu Glaskow ve Münih’i araştırıyoruz” diyor Çelikkanat ve ekliyor: “Biz belirli bir segmente odaklanıyoruz. Türkiye’de çok sayıda kişi mesleği olmadığı halde otelcilik sektörüne, turizme girdi. Yurt dışı planlarımızı yaparken de rakamları dikkate alıyoruz. Örneğin Türkiye için ortalama konaklama rakamı 66 euro civarında. İstanbul’da bu 76 euro. Doluluk oranlarında Türkiye yüzde 60’ta, İstanbul’da yüzde 63. Türkiye’deki yatırımlarımızı da bu rakamlara göre planladık.”

Maden ve denizcilikte faaliyet gösteren Er Şirketler Grubu’nun şemsiyesi altında

Er Yatırım, Er Şirketler Grubu’nun en genç üyesi. Ticaret serüvenine 1970’de kömür ithalatıyla başlayan grubun madenciliğin yanı sıra denizcilik şirketi de var. Yeni yatırım alanları ile ilgilenirken grup, gayrimenkul sektörünü incelemeye alıyor. Bunun da otel gayrimenkulü olmasına karar veriliyor ve 2005 yılında Er Yatırım Turizm ve İnşaat AŞ böyle doğuyor.