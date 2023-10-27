Erdemir, 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Erdemir, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 41,4 milyon TL kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 1.958 milyon TL net zarar gelmesi yönündeydi.

Bloomberg HT'te yer alan habere göre şubat ayında gerçekleşen deprem sonucu İsdemir tesislerindeki faaliyetlerin zarar görmesi nedeniyle bir defaya mahsus kaydedilen 2,21 milyar TL tutarındaki sigorta hasar tazminatı geliri ile beklentinin altında gerçekleşen kur farkı gideri net kâr tahminindeki sapmanın en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Erdemir geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,57 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılının dokuz ayında 14,8 milyar TL kar elde etmişti, 2022 yılını ise 18 milyar TL kar ile bitirmişti.

FAVÖK bu çeyrekte 5,74 milyar TL’lik beklentinin altında 5,22 milyar TL olarak gerçekleşirken üçüncü çeyrekte toplam ciro da 43,1 milyar TL’lik beklentinin altında 37,4 milyar TL oldu.

FAVÖK 463 milyon dolar oldu

Erdemir dolar bazında, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 3 milyon dolar net dönem karı elde etti; FAVÖK 463 milyon dolar oldu.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde109 milyon dolar, bir önceki çeyrekte ise 183 milyon dolar zarar elde etmişti. Böylece, şirketin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 14,8 olan net kâr marjı, bu çeyrekte yüzde 3,8 zarar yönünde geriledi. FAVÖK marjı ise ikinci çeyrekteki yüzde 14’den üçüncü çeyrekte yüzde 13,8’e düştü.

Ton başına FAVÖK geçen yılın 3. çeyreğinde 124 dolar seviyesinde iken 2023 yılı 2. Çeyrekte141 dolara kadar yükselmişti. Ton başına FAVÖK ise bu çeyrekte tekrar düştü ve 111 dolar oldu.

Erdemir’in finansal borçları, 2022 sonundaki 1,568 milyar dolardan 2023 Eylül sonunda 2,1 milyar dolara yükseldi. Bu 2,1 milyar dolarlık finansal borcun 1,8 milyar doları kısa vadeli, 321 milyon doları uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Net nakit/FAVÖK rasyosu ise 2022 sonundaki 0,4x’ten 2,7x’e yükseldi.